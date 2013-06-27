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Ethem Sarısülük'ün ailesinden yalanlama: Fotoğraf örgüt kampında değil karakolda çekilldi

Ethem Sarısülük’ün, bir mevzide elinde silahlı şekilde fotoğrafının basına yansımasına ailesi isyan etti

27 Haziran 2013 21:48

Ankara Kızılay'da Gezi Parkı’na destek eylemleri sırasında çıkan olaylarda kafasından vurularak hayatını kaybeden  Ethem Sarısülük'ün örgüt üyesi olduğu ve örgüt kampında fotoğraf çektiğine ilişkin iddiasına ailesi sert tepki gösterdi

Sarısülük ailesi, Radikal'den Ayşegül Dursun'a yaptığı açıklamada söz konusu görüntülerin kurgu olduğunu anlatarak “Taşeron firma aracılığıyla 2012 yılında Hakkâri’de yapılan jandarma karakolunun inşaatında çalışırken çekilen fotoğraflardır” açıklaması yaptı.

Ethem Sarısülük’e yönelik, gün boyu “örgüt üyesi” olduğu yönünde ve örgüt kampında fotoğraf çektirdiği yönünde iddialar çeşitli internet sitelerinde haber olarak yer aldı. Ethem Sarısülük’ün yengesi Çiğdem Sarısülük, fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

 

Karakol inşaatında çalışırken çekilmiş

 

Ethem Sarısülük’ün ağabeyi Mustafa Sarısülük de fotoğrafların Hakkari Tekeli Tabur Komutanlığı’nda çekildiğini belirterek şöyle konuştu: “O fotoğraflar Ethem’in bilgisayarında bulunan fotoğraflardır. Ethem, işçi olarak çalıştığı taşeron firma tarafından Hakkari’ye gönderilmişti. Hakkari’de iki ay kaldı. Örgüt üyesi olarak yayınlanan o fotoğraflar ise askeri karakolun inşaatında çekilen fotoğraflar ve hatıra olsun diye çekilmiş. Askerlerle video görüntüleri de var. Tamamen bir karalama ve itibarsızlaştırma operasyonudur.”

 

'Bayrağı yakmayın' demişti

 

Bayrak yakma görüntüleri ilgili olarak da ağabey Sarısülük, “O gün orada olanlar eve taziyeye de geldi. Ethem bayrak yakılırken ‘Yapmayın’ demiş, engellemeye çalışmış. Bayrak yakma görüntülerinde olan kişiler 'basının önününe çıkıp nasıl davrandığını söyleriz gerekirse’ diyorlar” dedi.

 

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