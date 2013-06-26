Ethem Sarısülük Taksim'de anıldı

KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul temsilciliği, İstanbul Tabip Odası, TMMOB İstanbul şubesinin çağrısıyla binlerce insan, Ankara’da polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük’ü anmak ve Sarısülük’ü öldürmekle suçlanan polis memurun Ahmet Ş.’nin serbest bırakılmasını protesto etmek için Taksim Meydanı’na yürüdü.

Meydanda geniş güvenlik önlemleri alan polisin yanı sıra iki adet TOMA da hazır bekletildi. Sloganlar atarak meydana yürüyen binlerce kişi, Ethem Sarısülük’ün vurulma anını canlandırdı, kısa bir süreliğine yerde yatma eylemi yaptı.

Eylemciler, sık sık hükümet karşıtı sloganlar atarken, Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybedenler için de tepki gösterdi. Basın açıklamasını KESK Dönem Yürütmesi adına Barış Uluocak yaptı. Açıklamanın ardından bir süre daha oturma eylemi yapan eylemciler, alandan olaysız bir şekilde ayrıldı.



Eylemin sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar alandan ayrılmadı. Çevik Kuvvet timinin önüne gelen bir vatandaş, polise sarılmak istediğini belirtti. Polisin görevde olduğunu ifade eden bir emniyet yetkilisi, vatandaştan gelen ısrarlar üzerine “Şu anda görevde ama hepimiz kardeşiz. Zorlamayın lütfen” yanıtıyla eylemciyi ikna etti.