Hukuk öğrencisi 'Ethem Sarısülük dersi' almak için dilekçe yazdı

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Zeynep Güzel, Ethem Sarısülük davasından sonra 'Meşru savunma'nın yeniden öğretilmesi için fakültesine dilekçe yazdı. Güzel, dilekçeye "hakim kararıyla, bana öğretilen meşru savunma koşullarının yanlış olduğunu anlamış bulunmaktayım. Yukarda açıklandığı üzere değerli hocalarımdan tarafıma yanlış öğretilen meşru savunmanın uygulamada olduğu gibi yeniden öğrenmem için ceza hukuku dersinin ve prensiplerinin yeniden öğretilmesini saygılarımla dilerim" yazdı.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Zeynep Güzel, Gezi Parkı olaylarında yaşamını yitiren Ethem Sarısülük’ü vuran çevik kuvvet polisi A.Ş’nin “meşru müdafaa” gerekçesiyle tahliyesinin ardından dilekçe ile ceza hukukundaki meşru savunmanın yeniden öğretilmesi için fakültesine başvurdu. Öğrencinin 26 Haziran tarihli dilekçesi de M.Ü Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nca işleme konuldu.

21 yaşındaki Güzel, Hürriyet Dünyasına şunları söyledi:

'Türkiye'de hukuk kayboldu'

“Son sınıf öğrencisiyim. Ben ikinci sınıfta ceza hukuku dersi almıştım ve meşru savunmayı bu derste öğrenmiştim. Ethem Sarısülük’ü vuran polis memurunun tahliye kararından sonra ‘Demek ki, ben meşru savunmayı yanlış öğrenmişim, bilmiyormuşum’ diye düşündüm. Okulu bitirmeden doğrusunu öğrenmek istiyorum. Bu yüzden hocalarımdan meşru savunmayı yeniden öğrenmek için dilekçe ile başvurdum. Bizim öğrendiğimiz mi uygulamadaki mahkeme kararı mı doğru? Türkiye’de hukuk kayboldu, bütün Türkiye hukuku bulmak için sokağa döküldü.”

'Meşru savunmayı yeniden öğretin'

Zeynep Güzel’in dilekçesi şöyle:

“Bildiğiniz üzere ceza hukuku genel hükümlerde yer alan meşru savunma geçen yılki ceza hukuku dersinde tarafıma verilmiş olup bu dersi BA ortalama ile geçmiş bulunmaktayım. Fakültemde bana öğretilen meşru savunma; ‘kişinin gerek kendisine veya gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o ana hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı ceza verilmez’ şeklindedir. Oysa daha çok yeni yaşadığımız gezi olayları sırasında Ethem Sarısülük’ü öldüren polis memurunun sorgulanmasında meşru savunmada bulunduğundan söz edilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Daha yargılama yapılmadan polisin öldürme eyleminin meşru savunma sınırları içerisinde kaldığının tesit edilerek serbest bırakılmasının ceza hukuku ilkelerine uygun olmadığını düşünüyorum. Şimdi hakim kararıyla, bana öğretilen meşru savunma koşullarının yanlış olduğunu anlamış bulunmaktayım. Yukarda açıklandığı üzere değerli hocalarımdan tarafıma yanlış öğretilen meşru savunmanın uygulamada olduğu gibi yeniden öğrenmem için ceza hukuku dersinin ve prensiplerinin yeniden öğretilmesini saygılarımla dilerim.”