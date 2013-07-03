'Ethem Sarısülük'ün vuruluşunu gözlerimle gördüm'

Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında Ethem Sarısülük ’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, ailenin gösterdiği tanıklar arasında yer alan ancak soruşturma kapsamında tutuklanan Şahin İ. cezaevinden gönderdiği mektupta “Ethem’in vuruluşunu gözlerimle gördüm. Biz kimseyi öldürmedik ama polis öldürdü. O polis şimdi dışarıda, biz içerideyiz” dedi. Radikal'den Mehmet Bilber'in haberine göre, arkadaşının gözaltına alındığını öğrenince emniyete durumunu öğrenmeye giderken gözaltına alındığını söyleyen Şahin, “Zaten emniyete geliyordum ama emniyetin 20 metre yakınında yolumu çevirdiler. Ters kelepçe takıp arabaya aldılar. Daha sonra gözaltı kararımı gösterdiler. Gözaltına alınışımdan nezarethaneye kadar sürekli darp edildim” dedi.

20-25 kişiyi alın dediler

Şahin, doktor muayenesi için götürüldükleri hastanede bir arkadaşıyla polis arasında geçen diyaloğu da “Arkadaşım polise bizi neden aldıklarını sordu. Polis de "Bize 'alın' dediler, biz de bildiğimiz, tanıdığımız 20 - 25 kişiyi aldık. Biraz karambole geldiniz aslında" dedi. Yani biz Ankara polisinin ne sebeple olursa olsun ilk alacağı 25 kişiymişiz” diye anlattı. Kendilerine 13 suç isnat edildiğini anlatan Şahin, “Benim dosyamda benimle ilgili ellerinde sadece eylemde çekilmiş bir fotoğraf var. Ben de herkes gibi bu eylemlere katıldım. Ethem’in vuruluşunu gözlerimle gördüm. Ortada ölü yokken polisi öldürmeye teşebbüsle suçlanıyoruz. Ama Ethem’i öldüren polis dışarıda. Silahlı örgüte üyeymişiz, ben hâlâ hangisine üyeyim bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Karar mahkemenin, takdir halkındır

Şahin mektubunu şu sözlerle tamamladı: “Onlarca tutuklama, gözaltı, travmalar, kalıcı hasarlar, uzuv kayıpları... Biz terör eylemleriyle suçlanırken bunları yapan polis üstün başarı, vali de halkla ilişkiler ödülü aldı. Karar mahkemen, takdir halkındır.”