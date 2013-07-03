T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Ethem Sarısülük'ün vuruluşunu gözlerimle gördüm'

Ethem Sarısülük'ün vurulmasına tanık olan Şahin İ. cezaevinden mektup yazdı

03 Temmuz 2013 11:04

Ankara'daki Gezi Parkı protestolarında Ethem Sarısülük ’ün öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, ailenin gösterdiği tanıklar arasında yer alan ancak soruşturma kapsamında tutuklanan Şahin İ. cezaevinden gönderdiği mektupta “Ethem’in vuruluşunu gözlerimle gördüm. Biz kimseyi öldürmedik ama polis öldürdü. O polis şimdi dışarıda, biz içerideyiz” dedi. Radikal'den Mehmet Bilber'in haberine göre, arkadaşının gözaltına alındığını öğrenince emniyete durumunu öğrenmeye giderken gözaltına alındığını söyleyen Şahin, “Zaten emniyete geliyordum ama emniyetin 20 metre yakınında yolumu çevirdiler. Ters kelepçe takıp arabaya aldılar. Daha sonra gözaltı kararımı gösterdiler. Gözaltına alınışımdan nezarethaneye kadar sürekli darp edildim” dedi.

 

20-25 kişiyi alın dediler

 

Şahin, doktor muayenesi için götürüldükleri hastanede bir arkadaşıyla polis arasında geçen diyaloğu da “Arkadaşım polise bizi neden aldıklarını sordu. Polis de "Bize 'alın' dediler, biz de bildiğimiz, tanıdığımız 20 - 25 kişiyi aldık. Biraz karambole geldiniz aslında" dedi. Yani biz Ankara polisinin ne sebeple olursa olsun ilk alacağı 25 kişiymişiz” diye anlattı. Kendilerine 13 suç isnat edildiğini anlatan Şahin, “Benim dosyamda benimle ilgili ellerinde sadece eylemde çekilmiş bir fotoğraf var. Ben de herkes gibi bu eylemlere katıldım. Ethem’in vuruluşunu gözlerimle gördüm. Ortada ölü yokken polisi öldürmeye teşebbüsle suçlanıyoruz. Ama Ethem’i öldüren polis dışarıda. Silahlı örgüte üyeymişiz, ben hâlâ hangisine üyeyim bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

 

Karar mahkemenin, takdir halkındır

 

Şahin mektubunu şu sözlerle tamamladı: “Onlarca tutuklama, gözaltı, travmalar, kalıcı hasarlar, uzuv kayıpları... Biz terör eylemleriyle suçlanırken bunları yapan polis üstün başarı, vali de halkla ilişkiler ödülü aldı. Karar mahkemen, takdir halkındır.”

ETİKETLER

ethem sarısülükankaragezitaksim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24