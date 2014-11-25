Ethem Sancak: Benden çalan adama teşekkür etmem, gırtlağına sarılırım

Star Medya Grubu Başkanı Mustafa Karaalioğlu ile birlikte Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert'i görevden alan işadamı Ethem Sancak, üç isim hakkında çıkan şirketi zarara uğrattıkları ve promosyon paralarının kaybolduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık'a konuşan Ethem Sancak, görevden alma kararının iş felsefesi ile ilgili olduğunu söyledi.



Görevden almalarla ilgili gündeme gelen iddialara cevap veren Sancak'ın açıklamalarını Twitter'daki hesabından duyuran Işık, Sancak'ın görevden alınan gazetecilerle para konusunda çatıştıkları iddialarının yalanladığını yazdı.

İşte Candaş Tolga Işık'ın söz konusu tweet'leri:

Ethem Sancak "Grubun büyümesi ve daha yukarı çıkmak adına yönetim zihniyetinde değişiklik gerektiğine inandığım için bu kararı verdim" dedi

E. Sancak "Ayrıldığımız arkadaşlarımızın onurlarına, şereflerine kimse laf söyleyemez. Bizim kararımız tamamen iş felsefemizle alakalı" dedi



Ethem Sancak, "3 arkadaşa da teşekkür ettim ayrılırken ben benden çalan adama teşekkür etmem, gırtlağına sarılırım" dedi.



Az önce Ethem Sancak'la konuştum, "Görevden alınan gazetecilerle ilgili tüm para-pul iddiaları yalandır" dedi.

