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Nihal Bengisu Karaca'dan 'yandaş medya' operasyonuna tepki

'Sessiz devrimi zor zamanlarda kaldıran insanlardı bu isimler...'

25 Kasım 2014 14:50

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'ndaki büyük operasyon kapsamında Star Medya Grubu'nun başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın görevlerine son verilmesine tepki gösterdi. Karaca, "En azından onurlarını koruyabilirdiniz" dedi.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Karaca'nın eleştirileri şöyle:

"Karaalioğlu, Ocaktan ve Cömert bu şekilde mi görevden alınmalıydı? Üçü aynı anda 'kovuldular' başlıklarına mı konu olmalıydı? Reva mı? 'Sessiz devrim' diyorsunuz, bu devrimi zor zamanlarda kaldıran insanlardı bu isimler..En azından onurlarını koruyabilirdiniz." 

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