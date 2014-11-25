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Karaalioğlu operasyonuna tepki gösteren Hakan Albayrak istifa etti

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün de görevden alındığı belirtilmişti. Ancak bu iddia doğrulanmadı

25 Kasım 2014 10:51

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'nda yapılan operasyona tepki gösteren Star Yazarı Hakan Albayrak,  Timetürk'e yaptığı açıklamada görevden almalar üzerine yazılarına son verdiğini belirtti.

Ethem Sancak'a ait TürkMedya bünyesindeki Star Medya Grubu'nun başkanı Mustafa Karaalioğlu, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan'ın görevlerine son verildi.

Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak, kurumun internet sitesinden yaptığı açıklamada, görevden alınma haberlerini doğruladı. Ayrıca Sancak, çalışanlara da Karaalioğlu ve Cömert ile yolların ayrıldığını duyuran bir mail gönderdi.

 

Hakan albayrak istifa etti

 

Duruma tepki gösteren Star Yazarı Hakan Albayrak'ta Timetürk'e yaptığı açıklamada görevden almalara duyduğu tepkiler üzerine yazılarına son verdiğini belirtti.

 

Karagül'ün istifası doğrulanmadı

 

Öte yandan, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün de görevden alındığı belirtilmişti. Ancak bu iddia doğrulanmadı.

 

 

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