'Yandaş medya'da sular durulmuyor; Güneş gazetesinin yayın yönetmeni de gönderildi mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'ndaki büyük operasyon kapsamında Star ve Akşam gazetelerinde yaşanan görevden almaların sürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre, Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu da görevden alındı.
Medyatava'da yer alan iddiaya göre, Akşam gazetesinin ‘fiili‘ yayın koordinatörlüğünü de yapan Murat Kelkitlioğlu’nun yanı sıra Star gazetesi köşe yazarı Mustafa Nihat Yükselir’in de görevine son verildi. Ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.
Kelkitlioğlu, geçen yıla kadar işadamı Mehmet Emin Karamehmet’in sahibi olduğu Türkmedya Grubu’na borçlara karşılık TMSF tarafından el konulması sonrası Mehmet Ocaktan’la birlikte Akşam gazetesinde göreve başlamıştı. Grubun Ethem Sancak’a geçmesi sonrasındaysa Güneş gazetesinin yayın yönetmenliğini de üstlenmişti.
Dün gece kimler gitmişti?
Türkmedya ve Star medya grupları dün gece, Star Gazetesi Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu ve Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert’in yanı sıra Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ocaktan’ın görevden alınmasıyla sarsılmış; Star gazetesi yazarlarından Hakan Albayrak da tepki olarak istifa etmişti.