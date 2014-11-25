'Yandaş medya'da sular durulmuyor; Güneş gazetesinin yayın yönetmeni de gönderildi mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'a en yakın işadamlarından olan ve Parti İçi Demokrasi Hakemi olarak AKP yönetimine giren Ethem Sancak 'ın sahibi olduğu Star Medya Grubu'ndaki büyük operasyon kapsamında Star ve Akşam gazetelerinde yaşanan görevden almaların sürdüğü öne sürüldü. İddiaya göre, Güneş gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu da görevden alındı.

Medyatava'da yer alan iddiaya göre, Akşam gazetesinin ‘fiili‘ yayın koordinatörlüğünü de yapan Murat Kelkitlioğlu’nun yanı sıra Star gazetesi köşe yazarı Mustafa Nihat Yükselir’in de görevine son verildi. Ancak bu iddia henüz doğrulanmış değil.