Karaalioğlu çalışanlara böyle veda etti: Bazı şeyler hayal edildiği gibi olamıyor

Ani bir operasyonla görevden alınan Star Medya Grubu Başkanı Mustafa Karaalioğlu, çalışanlara gönderdiği veda mesajında, "Sizinle sarılarak, kucaklaşarak veda etmek isterdim. Ama, ne yazık ki böyle zamanlarda bazı şeyler hayal edildiği gibi olamıyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Karaalioğlu, Star Medya'daki mesai arkadaşlarına duygusal bir 'veda' mesajıyla Allahaısmarladık dedi.

İşte Mustafa Karaalioğlu'nun çalışanlara yolladığı mesaj



Değerli arkadaşlarım,

Sizlerle birlikte uzun ve keyifli bir çalışma döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

Bundan sonra aranızda olamayacağım.

Türkiye'nin ve dünyanın yaşadığı sarsıcı değişime sizlerle tanıklık etmek ve bu dönemin bir parçası olmak heyecan vericiydi.

Bu ülkenin daha iyi ve daha yaşanabilir bir yer olması için birlikte verdiğimiz mücadelenin hatırasını onurla taşıyacağım.

Fedakarane ve samimi desteğiniz için müteşekkirim. STAR ve 24, sizlerin profesyonel kaliteniz ve meslek aşkınız sayesinde sadece gazetecilik açısından değil, yüksek ticari performansıyla sektördeki en hızlı gelişen markalar arasına girdi. Özellikle son dönemlerde elde ettiğimiz başarıda hepinizle yol arkadaşlığı yapmanın mutluluğuyla ayrılıyorum.

Sevgili dostlarım,

Sizinle sarılarak, kucaklaşarak veda etmek isterdim. Ama, ne yazık ki böyle zamanlarda bazı şeyler hayal edildiği gibi olamıyor.

Hakkınızı helal edin.

Hepinize, bugününüzden daha başarılı bir meslek hayatı ve mutlu bir gelecek diliyorum.

Mustafa Karaalioğlu.