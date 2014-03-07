Eski sevgilisi tarafından otobüste vurulan 19'undaki Özge hayatını kaybetti

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde Mehmet Ekinözü isimli saldırgan tarafından, otobüs içerisinde tabancayla vurulan Özge Gündoğan kaldırıldığı hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan Ekinözü Üsküdar Kirazlıtepe'de kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Özge Gündoğan, dün akşam saat 16.00 sıralarında, Fatih Millet Caddesi'nde bir İETT otobüsü içerisinde Mehmet Ekinözü tarafından tabancayla vurularak ağır şekilde yaralanmıştı. Genç kadın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise kayıplara karıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

AA ve CİHAN'nın ortak haberine göre, hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alınan Özge Gündoğan, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öldürdükten sonra aynı gün kendini ağaca astı

Olaydan sonra kayıplara karışan Mehmet Ekinözü ise dün akşam saatlerinde Üsküdar Kırazlıtepe'de kendini ağaca asarak intihar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Ekinözü'nün üzerinde bir tabanca buldu. Ekinözü'nün cenazesi morga kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Eski kız arkadaşıyla konuşmaya silahla gitti

Özge Özdoğan'ın saldırganın kız arkadaşı olduğu, ikilinin bir süre önce ayrıldıkları, Mehmet Ekinözü'nün olayın yaşandığı gün otobüse bineceği sırada genç kadının yanına geldiği ret cevabı aldığı öğrenildi. Mehmet Ekinözü otobüsün Suriçinden hareketinden bir süre sonra silahını çıkarıp peşpeşe ateşledi.