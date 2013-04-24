Beyoğlu'nda kadın cinayeti

Beyoğlu'nda bir kadın birlikte yaşadığı sevgilisinin eski eşinin de aralarında bulunduğu 1'i kadın 4 kişi tarafından sopayla dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürüldü.

Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde saat 00.30'da meydana gelen olayda, iddialara göre aralarında Celal Demir'in eski eşi Ayten M.'nin de bulunduğu 1'i kadın 4 kişi Demir ile birlikte yaşayan sevgilisi Dilek Duyuş adlı kadının evini bastı.

Saldırganlar ellerindeki sopalarla Demir ve Duyuş'a saldırdı. Zanlılardan Hakkı M. kendisine direnen 37 yaşındaki Dilek Duyuş'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Kavga sırasında çıkan gürültü üzerine eve giren sokak sakinleri, 2 kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 155 polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna çok sayıda bıçak darbesi alan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Celal Demir ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan Hakkı M., Ayten M., Yılmaz M. ve Orhan Y. ise Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri evde uzun süre delil araştırması yaptı. Savcı ve polisin incelemelerinin ardından Dilek Duyuş'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen Dilek Duyuş ile evlilik planları yaptığını belirten Celal Demir, "Olay karışan Ayten M., benim eski eşim. 7 yıl önce boşandık. Kendisinden 13 yaşında bir kızım var. Gece saatlerinde evime geldi. Kızın hasta, hastaneye götüreceğiz diyerek kapıyı açmamı söyledi. Biz bu sırada Dilek ile çay içiyorduk. Kapıyı açmayacaktım, fakat Dilek kapıyı açmamı söyledi. Kapıyı açtığımda ise eski eşim Ayten ve yanında bulunan 3 kişi bana saldırdı. Evin camlarını kırdılar. Beni ve Dilek'i de sopalarla dövdüler. Ondan sonra ne olduğunu anlayamadım. Evleneceğim kadın Dilek bıçaklanmış yerde yatıyordu" şeklinde konuştu.