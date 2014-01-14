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Yaşam

Bağcılar'da yol ortasında kadın cinayeti

Bağcılar'da bir kadın ve yanındaki arkadaşı silahlı saldırıya uğradı. Olayda kadın hayatını kaybederken arkadaşı ağır yaralandı

14 Ocak 2014 15:13

Bağcılar'da yol ortasında kurşun yağmuruna tutulan kadın öldü, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Cinayet Bağcılar İSTOÇ yan yolda saat 08:00 sıralarında gerçekleşti. Şengül Ü. (45) zaman zaman temizlik yaptığı işyerine doğru yürüyordu. Yanında da bu işyerinde çalışan Onur K. (23) vardı.

 

İkili İSTOÇ'a yaklaştığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken kanlar içerisindeki yaralılar için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Karademir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, evli ve iki çocuk annesi olduğu öğrenilen Şengül Ü. başına isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği bölgeye gelen polis ekipleri boş kovan ve delil çalışması yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken saldırının Ü.'nün kocası tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.  

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