Bir kadın cinayeti daha: Sevgilisi tarafından bıçaklandı, kanlar içinde metrelerce süründü

İstanbul Avcılar'da bir kadın, araç içerisinde tartıştığı sevgilisi tarafından boğazından bıçaklandı. Kanlar içerisinde sokağa atılan kadın hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilkent Mahallesi Eren Sokak'ta saat 24.00 sıralarında meydana geldi. 2 gün önce Antalya'dan İstanbul'a gelen ve kız kardeşinin Avcılar'daki evinde kalmaya başlayan Çiçek Mayalı(40), dün akşam saatlerinde sevgilisi Şahin G. ile buluştu. Bir süre araçla gezintiye çıkan iki sevgili arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, tartışma sırasında iddiaya göre, Şahin G., Çiçek Mayalı'yı boğazından ve karnından bıçakladı.

Kanlar içerisinde metrelerce süründü

Şüpheli daha sonra, Mayalı'yı araçla kız kardeşinin evinin bir üst sokağına bırakıp kaçtı. Yaralı haldeki kadın kız kardeşinin evine sürünmeye başladı. Çiçek Mayalı'nın kardeşi sokakta kanlar içerisindeki ablasını fark ederek, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan 4 çocuk annesi Mayalı, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis kaçan şüpheliyi arıyor

Olay Yeri İnceleme ekipleri, Çiçek Mayalı'nın cesedi üzerinde ve sokakta inceleme yaptı. Polis, şüphelinin yakınlarının ifadelerine de başvurdu. Yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kayıplara karışan cinayet zanlısını yakalamak için de geniş çaplı araştırma başlattı.