24 saatte 4 kadın cinayeti

Son 10 yılda 14 kat artan kadın cinayetleri durdurulamıyor. 24 saat içinde 4 kadın daha kocaları tarafından öldürüldü. İşte milli piyango bileti tartışmasından, boşanmak istediği için öldürülen öğretim üyesine 4 kadın cinayetinin ajanslara yansıyan hikayesi...

Koruma kararının kalktığı gün eski eşini öldürdü

İzmir’in Buca İlçesi’nde V.A., 2 yaşındaki oğlu E.B.A.’yı görme bahanesiyle gittiği evde, 6 ay önce boşandığı Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi eşi Serpil Erfındık’ı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Oğlunu da yanına alarak kaçan V.A. için Erfındık’ın aldırdığı koruma kararının süresinin cinayet günü sona erdiği ortaya çıktı.

Olay, pazartesi öğle saatlerinde Buca’ya bağlı eski belde Kaynaklar’da meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim görevlisi 38 yaşındaki Serpil Erfındık, üç yıl önce hayatını birleştirdiği 36 yaşındaki V.A.’dan geçen temmuz ayında, şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandı.

Ancak eşinin boşanmasına rağmen V.A., Serpil Erfındık’ı rahatsız etmeye devam etti. Bunun üzerine eski kocasına karşı koruma kararı aldıran Erfındık, evinin bulunduğu bölgede jandarma, Tınaztepe yerleşkesindeki okuluda ise polis ya da özel güvenlik görevlilerince korundu.

Eşini sürekli rahatsız eden V.A., koruma kararının bittiği gün oğlunu görmek için Serpil Erfındık’ın evine gitti. Annesine danışan Serpil Erfındık annesinin sözü üzerine eski eşini eve aldı. V.A ve Serpil Erfındık tartışmaya başladı, V.A oğlunun gözü önünde eski karısını bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra oğlunu alarak kaçan V.A aranıyor.

Milli piyango bileti tartışmasında karısını öldürdü

Çorum'un Kale Mahallesi'nde yaşanan olayda, İrfan Yalçın ile eşi 42 yaşındaki Melek Yalçın, iddialara göre ortaklaşa aldıkları yarım milli piyango bileti üzerine isim yazma yüzünden tartıştı. şizofren hastası olduğu öne sürülen İrfan Yalçın, karısını ekmek bıçağıyla öldürdü. Polise tesim olan İrfan Yalçın, suçunu itiraf edeken ifadesinde:

"Eşimle her konuda tartışıp kavga ederiz. Ortak aldığımız milli piyango biletini saklamış vermek istemedi. Üzerine isimlerimizi yazmayı teklif ettim. Onu da kabul etmedi. Yine tartışmaya başladık ve kavga çıktı. Bir süre boğuştuk. Sonra elime geçirdiğim bıçakla onu bıçakladım" dediği belirtildi.

İrfan Yalçın, tutuklanarak cezaevine sevk edilirken, Melek Yalçın'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

5 aylık karısını ailesiyle birlikte öldürdü

Antalya'da, çiftçi 25 yaşındaki İdris Şentürk, boşanma davası açan eşi 20 yaşındaki Şeyma Şentürk, kayınpederi 59 yaşındaki Nevzat Torbalı ve kayınvalidesi 51 yaşındaki Cemile Torbalı’yı av tüfeğiyle öldürdü. Cinayeti jandarmaya ve eşinin yakınlarına haber veren İdris Şentürk, kaçtı.

Gebiz Beldesi Kocamehmetler Mahallesi’ndeki olay, sabaha karşı Nevzat Torbalı’nın evinde meydana geldi. 5 ay önce evlenen İdris Şentürk ve Şeyma Şentürk, anlaşamayınca geçen cuma günü boşanmak için Serik Adliyesi’ne giderek dilekçe verdi. İşlemlerin ardından adliye bahçesinde eşi ve ailesiyle tartışan İdris Şentürk, "Size bunun hesabını soracağım" diyerek tehdit etti.

Eşinin kendisinden boşanmak istemesini içine sindiremeyen İdris Şentürk, bu sabah saatlerinde eşinin kaldığı kayınpederinin evine gitti. Nevzat Torbalı, yanında götürdüğü av tüfeğiyle, kayınpederi Nevzat Torbalı, kayınvalidesi Cemile Torbalı ve eşi Şeyma Şentürk’ü çeşitli yerlerinden vurarak öldürdü.

İdris Şentürk, olayın ardından eşinin yakınların cep telefonuna, "O iş tamam. Üçünü de öldürdüm. Gelin cenazelerinizi kaldırın" diye mesaj attı. Daha sonra 156 Jandarma İmdat hattını arayan Şentürk, işlediği cinayeti haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Torbalı ailesinin 3 ferdinin cesetlerini buldu. Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından cenazeler Serik Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.





13 yıllık eşini vurarak öldürdü





Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, 13 yıllık karısını silahla vurarak öldürdü. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Zanlı Kocaeli’nde polise teslim oldu.

Halis Aslan(38) Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Altınerli Apartmanı’ndaki ikametinde tartıştığı eşi Nejla Aslan'ı (28) ruhsatsız tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.

Cinayeti işledikten sonra daha önce ikamet ettiği Kocaeli'ye iline giden Halis Aslan, burada polise teslim olarak işlediği cinayeti itiraf etti.

Cinayet esnasında çifttin 12, 10 ve 8 yaşlarında ikisi erkek, biri kız çocuklarının da evde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



