Ertuğrul Özkök: Bu yazıya bakıp Işıl Özgentürk’ün alnına anında 'faşist', 'ırkçı' damgasını yapıştırmada ben yokum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk'ün tepki çeken ve soruşturma başlatılan Batmanlı kadınları konu aldığı yazısına ilişkin köşesinde değerlendirmede bulundu. Özkök, "Kısaca, neresinden bakarsanız, anlık öfkeyle çok kötü yazılmış, haksızlıklarla dolu, gurur duyulmayacak bir yazı... Ama bu yazıya bakıp Işıl Özgentürk’ün alnına anında 'faşist', 'ırkçı' damgasını yapıştırmak... Ben işte orada yokum. Hem de hiç yokum..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Yazısına gelince... Birkaç defa okudum... Yazılmasa daha mı iyi olurdu? Bunun cevabı bana düşmez ama kendi açısından muhtemelen öyle... İfadeler kötü mü... Evet, kötü... Batman’daki kadınlar için bu kadar genelleyici ve aşağılayıcı sözleri yazmak doğru mu... Batman’ı ben de gördüm.. Evet, feodalitenin kalıntıları hâlâ var ama çok sayıda çalışan kadın gördüm ve o kadınlar bana büyük bir azim ve cesaret umudu verdi. Tecavüzcünün intihar eden kız hakkındaki, iğrenç bir erkek cehaletiyle söylenmiş, genç kızı aşağılayıcı, pornografiye giden yazışmaları yazıya dökülmeli miydi... Kararsızım... Bazılarına, 'Serbest bıraktığınız, savunduğunuz adamın tıyneti bak neymiş' dedirtecek cinsten... En azından benim bu adama duyduğum öfkeyi daha da arttırdı... Kısaca, neresinden bakarsanız, anlık öfkeyle çok kötü yazılmış, haksızlıklarla dolu, gurur duyulmayacak bir yazı..." görüşünü savundu.

Özkök, "Ama bu yazıya bakıp Işıl Özgentürk’ün alnına anında 'faşist', 'ırkçı' damgasını yapıştırmak... Ben işte orada yokum. Hem de hiç yokum... Zaten yıllar boyunca birikmiş derdim de burada... Bu ülkenin muhafazakârı ve milliyetçisi, insanlara çok kolay “hain” damgasını yapıştırma hakkını görür kendinde... Solcusu ise kendi gibi düşünmeyen herkese 'faşist' ve 'ırkçı' deme imtiyazını sadece kendine ait sayar.." yorumunu yaptı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Bunlara “yalaka”, “dönek”, “satılmış”, “fahişe” gibi etiketleri ekleyin, sonra bir de şunu hayal edin... Sırtında yaftalarla gezen bu insanlar hakkında kapsamlı bir “Türkiye’de Kim Kimdir Ansiklopedisi” hazırlıyorsunuz... Emin olun hepimiz kendimizi o ansiklopedide bir madde başlığı olarak görebilirdik... Yani lakap damgası vurma imtiyazını sadece kendinde gören ötekilerin verdiği etiketlerle dolaşan süfli bir izdihamın içinde...

Evet, Işıl Özgentürk’ü eleştirin... Ama kendinizi de bu ülkede “hain”, “faşist”, “ırkçı” damgalarını basma ehliyetine sahip, “ana karnına haklı düşmüşlerden” biri sanmayın...

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Ne olmuştu?

Batman Barosu Başkanı Hamit Çakan, yazısında öğretmen bir arkadaşının Batmanlı kadınlarla ilgili anlattıklarını aktaran Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, bugün yayınlanan “Porno çukurunda debeleniyoruz” başlıklı yazısının bir bölümünde, 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak ölümüne neden olmakla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a yer verdi.

Yazısında öğretmen bir arkadaşının Batmanlı kadınlarla ilgili anlattıklarını aktaran Özgentürk’e tepki gösterildi.

Özgentürk, öğretmen arkadaşının anlattıklarını şöyle aktardı:

“Batman kadın intiharlarının en çok olduğu kenttir. O bölgeyi çok iyi bilen, bir öğretmen dostum şöyle anlatmıştı: ‘Buralarda kız çocuklarına hiç değer verilmez, babalar kız çocuklarını çocuktan saymaz, onlar okutulmazlar, mal gibi satılırlar. Mirastan onlara hiçbir pay düşmez. Herhangi bir beceri edinmeleri, yaşamlarını kendi ayakları üstünde sürdürmeleri için hiçbir yardım alamazlar. Bu durumdaki genç kızların iki seçeneği vardır: Ya dağa çıkmak ya da kentlerinde görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmak. Bu nedenle pek çok genç kız umutsuzca kendini kandırır, evlilik hayalleri kurar ve ansızın bürokrat, asker bir başka bölgeye tayin olur gider. Çoğu bekâretini kaybetmiş genç kızlar için intihar, bir kurtuluş olur.”

Özgentürk gelen tepkiler sonrası açıklama yaptı.

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