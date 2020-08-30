Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ün Batmanlı kadınlardan bahsettiği yazısı tepki topladı

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğramasının ardından intihar eden İpek Er’den bahsettiği köşe yazısında, Batman’daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğunu; bekaretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğünü yazdı.

Özgentürk’ün ''Porno çukurunda debeleniyoruz'' başlıklı yazısına sosyal medyadan tepki yağdı.

Işıl Özgentürk, Twitter gündemine girdi.

Gelen bazı tepkiler ise şu şekilde:

Gazeteci Mahmut Bozarslan, ''Meslek hayatım boyunca en nefret ettiğim kesimlerden biri, hayatında buraları görmeden, buralar hakkında ahkâm kesenler olmuştur. Hadi eskiden iletişim, bilgiye ulaşmak zordu, şimdi her şey iki tuşun ucunda. Hala bu kadar cahil kalabiliyorsanız, bizde değil siz de sorun var.'' şeklinde tepkisini dile getirdi.

İnsan Hakları Hukukçusu Erkan Şenses, ''Batman’da kız çocuklarının mal gibi satıldığına ilişkin aşağılık bir yoruma yer veren Işıl Özgentürk’ü bir kız çocuğu babası olarak Batmanlılardan özür dilemeye davet ediyorum'' dedi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Batman'ın intihar vaka sayısında 36. sırada olduğunun tespit edildiğini söylediği paylaşımında şunları söyledi:

''Işıl Özgentürk ve Cumhuriyet’e duyurulur: Sn Hakan Sakallı 15 dk araştırarak Batman’ın intihar vaka sayısında 36.sırada olduğunu tespit etmiş. Batman'ın ülkemizin 35. büyük vilayeti olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Batmanlılardan derhal özür dilenmelidir''

Aktivist ve bilim insanı Veysi Çeri, ''Asla şaşmaz. En çirkin ırkçı söylemler “orayı ya da onları çok iyi bilen bir arkadaşım” ifadesiyle başlar. Bu çirkin söylemleri Işıl Özgentürk’le ırkçı arkadaşına aynen iade ediyor, içlerindeki gizli ırkçılığı görmeye başlayarak kurtulmanın yollarını aramaya çağırıyorum'' diyerek tepki gösterdi.

Müzisyen Sakina Teyna, ''Cevap niyetine benim de Batmanlı arkadaşlarım var der bu şimdi. Hiç çekilmez yani. Ama nafile aklı ve yüreği olanlar nazarında; Katıksız ırkçı, devletçi ve egemen zihniyetlisiniz Işıl Özgentürk'' dedi.

Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal ise, ''Işıl Özgentürk’e göre, tecavüz sanığı Musa Orhan arkadaşlarıyla mesajlaşmalarında daha önce de böyle şeyler yaptığını yazmış. İstanbul Sözleşmesi yanlısı beyaz AKPliler, Kabataşçılar; yer Batman, zanlı asker, mağdure Kürt olunca sesiniz çıkmaz oldu. Demekki kadının beyanı esas değilmiş'' ifadelerini kullandı.