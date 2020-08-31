Işıl Özgentürk: Tamam anlaşıldı; Batman halkından özür diliyorum

Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk, tepki toplayan yazısının ardından Facebook hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Özgentürk, Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne uğramasının ardından intihar eden İpek Er’den bahsettiği köşe yazısında, bir öğretmen dostunun kendisine "Batman’daki genç kızların ya dağa çıkmak ya da kentte görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenmek şeklinde iki seçeneği olduğunu; bekaretini kaybetmiş genç kızların da intiharı kurtuluş olarak gördüğünü" dediğini aktarmıştı. Yazı, sosyal medyada tepki uyandırmıştı.

Özgentürk, aldığı tepkilerin ardından ''Bölgede dolaşırken gördüğüm, duyduğum her şey yalanmış'' ifadelerini kullandığı bir yazı paylaştı.

Özgentürk'ün paylaşımı şu şekilde:

''Tamam anlaşıldı. Batman halkından özür diliyorum. Batman kayyumla idare edilen bir kent değil. HDP orada kaya gibi sağlam. Kentte ve köylerde dağa çıkan hiçbir kız yok. Analar babalar önce kız çocuklarının okumasına önem veriyorlar. Üniversite okumamış genç kız yok. Herkes sevdiğiyle evleniyor. Tecavüz hiç yok. Kadın cinayeti hiç yok. Resmi kayıtlar yalan söylüyor hiç genç kız ve kadın intiharı yok. İnsanların bir eli yağda bir eli balda. İş için büyük kentlere gideni ara ki bulasın. Ben bölgede dolaşırken gördüğüm, duyduğum her şey yalanmış. Yeniden özür diliyorum.''

TIKLAYIN: Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk'ün Batmanlı kadınlardan bahsettiği yazısı tepki topladı