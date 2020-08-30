Batman Barosu Cumhuriyet yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusunda bulunacak

Batman Barosu Başkanı Hamit Çakan, yazısında öğretmen bir arkadaşının Batmanlı kadınlarla ilgili anlattıklarını aktaran Cumhuriyet gazetesi yazarı Işıl Özgentürk hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, bugün yayınlanan “Porno çukurunda debeleniyoruz” başlıklı yazısının bir bölümünde, 18 yaşındaki İpek Er’e cinsel saldırıda bulunarak ölümüne neden olmakla yargılanan Uzman Çavuş Musa Orhan’a yer verdi. Yazısında öğretmen bir arkadaşının Batmanlı kadınlarla ilgili anlattıklarını aktaran Özgentürk’e tepki gösterildi.

Özgentürk, öğretmen arkadaşının anlattıklarını şöyle aktardı:

“Batman kadın intiharlarının en çok olduğu kenttir. O bölgeyi çok iyi bilen, bir öğretmen dostum şöyle anlatmıştı: ‘Buralarda kız çocuklarına hiç değer verilmez, babalar kız çocuklarını çocuktan saymaz, onlar okutulmazlar, mal gibi satılırlar. Mirastan onlara hiçbir pay düşmez. Herhangi bir beceri edinmeleri, yaşamlarını kendi ayakları üstünde sürdürmeleri için hiçbir yardım alamazlar. Bu durumdaki genç kızların iki seçeneği vardır: Ya dağa çıkmak ya da kentlerinde görev yapan asker, bürokrat biriyle evlenerek kurtulmak. Bu nedenle pek çok genç kız umutsuzca kendini kandırır, evlilik hayalleri kurar ve ansızın bürokrat, asker bir başka bölgeye tayin olur gider. Çoğu bekâretini kaybetmiş genç kızlar için intihar, bir kurtuluş olur.”

Batman Baro Başkanı Avukat Hamit Çakan ise suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Çakan, STK veya kurumların istatistiğine dayanmadan bir şehrin tamamını karalamanın gazetecilik olmadığını belirterek, “Başta suç duyurusu olmak üzere baro olarak gerekeni yapacağız. Gazetecilik ince elenip sık dokumayı gerektirir. Bir STK veya Kurumun raporuna veya adli bir istatistiğe dayanmadan bir şehrin tamamını zan altında bırakacak ya da karalayacak bir yazı yazmak gazetecilik değildir. Suç duyurusunda bulunacağız.” dedi.

Özgentürk’ün köşe yazısını kınayan yazılı bir açıklama yapan Basın Konseyi, yazarın, Batman halkından özür dilemesi çağrısı yaptı.