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Ertuğrul Özkök: Adaletin ışıklarının yanmasından değil, sönmesinden korkarım

"Hayatım boyunca bu ülkenin ışıkla meselesini hiç anlamadım"

16 Ekim 2020 08:48

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Adaletin ışıklarının yanmasından değil, sönmesinden korkarım" yorumunu yaptı. 

Özkök, "Hayatım boyunca bu ülkenin ışıkla meselesini hiç anlamadım. O yüzden bugün bu tartışmayı da hiç anlamıyorum...Benim gözümde parlamentonun ışıklarının 24 saat yanması güven verici bir şeydir.  Seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanı’nın oturduğu külliyenin 24 saat ışıl ışıl olması da öyle..." görüşünü savundu. 

Özkök, "Güvenlik kuvvetlerimizin binalarının ışıkları 24 saat açıksa, bilirim ki askerimiz full time vatan savunmasındadır... Polisimiz, jandarmamız oradadır... Güvendeyizdir... Adaletin ışıklarının yanmasından değil, sönmesinden korkarım." düşüncesini dile getirdi. 

Özkök, "Bir de dünyanın uzaydan çekilmiş gece fotoğraflarına bakarım...Hep şu dikkatimi çeker... Nedense şehirleri ışıl ışıl parlayan ülkelerin hepsi gelişmiş, demokratik ülkelerdir... Işık benim için hayattır... Şehrin ruhunu aydınlatan bir kaynaktır... O nedenle kurulduğu sırada AKP, amblem olarak ampulü seçtiğinde, onun ufkunda hep aydınlık şehirler, aydınlık binalar hayal etmiştim. O nedenle Fikret Kızılok’un 'Her gecenin bir sabahı' nakaratını çok sevmiştim... O nedenle 'tünelin ucundaki ışık' cümlesi bana hep umut vermişti... O nedenle ölenin ardından söylenen 'Nur içinde yatsın' cümlesini hâlâ en güzel temenni sayarım... Diyorum ya... Ben ışığa hep farklı bakarım..." ifadesini kullandı. 

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AYM ile hükûmet arasında gerginlik | Neler yaşandı?

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile hükûmet arasında başlayan tartışma, yüksek mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla daha da alevlenmiş; Cumhurbaşkanlığı cephesinden Yıldırım'a "FETÖ'cü" suçlaması gelmişti.

AYM ile hükümet arasındaki tartışma, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yüksek mahkemeyi “Barış için Akademisyenler”in “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirisine yönelik verdiği karar üzerinden başlamıştı. Soylu’nun "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" demesi üzerine AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtı vermişti.

İki isim arasında yaşanan gerginlik devam ederken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM’nin kaldırılmasına yönelik bir açıklama gelmişti.

Hükümet cephesinden AYM aleyhine açıklamalar devam ederken ilk derece mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında verdiği karar tartışmayı alevlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin oybirliği ile aldığı karara karşın "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermiş;. mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararın 'yerindelik denetimi kapsamında kaldığı' gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığını savunmuştu.

Son olarak dün akşam AYM Üyesi Engin Yıldırım, mahkeme binasının bir fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak “Işıklar yanıyor” notu düşmüştü. Yıldırım'ın bu paylaşımın “darbe” iması yaptığı iddia edildi. Yıldırım, tartışmadan üzüntü duyduğunu kaydettiği son paylaşımında, "Gayem, AYM'nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı" demişti.

 

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