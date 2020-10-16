Ertuğrul Özkök: Adaletin ışıklarının yanmasından değil, sönmesinden korkarım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "Işıklar yanıyor" paylaşımının ardından başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Adaletin ışıklarının yanmasından değil, sönmesinden korkarım" yorumunu yaptı.

Özkök, "Hayatım boyunca bu ülkenin ışıkla meselesini hiç anlamadım. O yüzden bugün bu tartışmayı da hiç anlamıyorum...Benim gözümde parlamentonun ışıklarının 24 saat yanması güven verici bir şeydir. Seçimle işbaşına gelmiş Cumhurbaşkanı’nın oturduğu külliyenin 24 saat ışıl ışıl olması da öyle..." görüşünü savundu.

Özkök, "Güvenlik kuvvetlerimizin binalarının ışıkları 24 saat açıksa, bilirim ki askerimiz full time vatan savunmasındadır... Polisimiz, jandarmamız oradadır... Güvendeyizdir... Adaletin ışıklarının yanmasından değil, sönmesinden korkarım." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Bir de dünyanın uzaydan çekilmiş gece fotoğraflarına bakarım...Hep şu dikkatimi çeker... Nedense şehirleri ışıl ışıl parlayan ülkelerin hepsi gelişmiş, demokratik ülkelerdir... Işık benim için hayattır... Şehrin ruhunu aydınlatan bir kaynaktır... O nedenle kurulduğu sırada AKP, amblem olarak ampulü seçtiğinde, onun ufkunda hep aydınlık şehirler, aydınlık binalar hayal etmiştim. O nedenle Fikret Kızılok’un 'Her gecenin bir sabahı' nakaratını çok sevmiştim... O nedenle 'tünelin ucundaki ışık' cümlesi bana hep umut vermişti... O nedenle ölenin ardından söylenen 'Nur içinde yatsın' cümlesini hâlâ en güzel temenni sayarım... Diyorum ya... Ben ışığa hep farklı bakarım..." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın