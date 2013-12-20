Ertuğrul Günay: Yolsuzluğa adı karışanlar istifa etmeliydi



AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla ilgili twitter'dan yaptığı açıklamada iddialara adı karışanların istifa etmesi gerektiğini belirterek, "Adli takibin yürütmeye bilgi vermemesi yasa ve usul gereğidir. Bundan şikayetçi olanlar, hukukçu değil mahalle bekçisi bile olamaz!" dedi.

"Üç gündür vahim olaylar karşısında aklın avdetini sabırla bekledik. Susmak, suça katılmaktan değil,edeptendir. Şimdi,özetle söylüyorum" diyen AKP İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay'ın attığı tweetler şöyle: