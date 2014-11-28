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'Ermenek'teki işçiler 15 saat kurtarılmayı bekledi, su değil metan gazı öldürdü'

8 işçinin 3. yukarıbaş denilen bacada tahkimat duvarının üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediği öne sürüldü

28 Kasım 2014 10:21

Ermenek’te su basan ocaktan cansız bedenleri çıkarılan 10 işçinin, metan gazından zehirlendiği tespit edildi. 22 gün sonra aynı yerde bulunan 8 işçinin ise tırmandıkları tahkimat üzerinde 15 saat kurtarılmayı beklediği belirlendi.

Karaman Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu Köyü'nde Has Şekerler firmasına ait madende su patlaması sonucu ocakta mahsur kalan 8 işçiyi kurtarma çalışmaları 32. gününe girerken, cansız bedenlerine ulaşılan 10 işçinin otopsileri korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı.

 

Su değil gaz öldürdü

 

Bugün gazetesinden Ömer Ozan’ın haberine göre,  yapılan incelemede, su patlaması sonucu yaklaşık 12 bin ton suyla dolan ocakta mahsur kalan işçilerin suda boğulmadığı tespit edildi.

Facianın 10. gününde aynı yerde bulunan 2 işçi ile 22. gününde birbirine sarılı vaziyette bulunan 8 işçinin metan gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

 8 işçinin 3. yukarıbaş denilen bacada tahkimat duvarının üzerine çıkarak yaklaşık 15 saat boyunca kurtarılmayı beklediği öne sürüldü.

 

Yaşam odası kurtarırdı

 

Uzmanlar, facianın yaşandığı madende yaşam odası olması durumunda su baskınından kaçarak tahkimat duvarının üzerine çıkan 8 işçinin kurtulacağını söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde zorunlu olan yaşam odalarında günlük ortalama bir kişinin bütün ihtiyaçları bulunuyor. Bu odalara sığınanlar 30 günün üzerinde yaşayabiliyor. Bu da kurtarma ekiplerinin kaçış odalarına sığınan işçilere ulaşabilmesini için yeterli zamanı sağlıyor.

 

Sorumlular tespit edilsin

 

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı,  soruşturma kapsamında hazırlanan ön bilirkişi raporunda Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün kazadan sorumlu olduğunun tespit edilmesinin ardından ikinci idari soruşturma başlattı. Başsavcılık, Enerji ve Çalışma bakanlıklarına kazada sorumlulukları bulunan kişilerin tespiti için yazı gönderdi.

 

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