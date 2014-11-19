Ermenek'te 8 madenciye son veda; Şehitlerimize bak hocam, utansınlar!

Ermenek’teki maden ocağında hayatını kaybeden işçilerden 8’i son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından bir madenci yakını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e seslenerek 'Şehitlerimize bak, yürek dayanmıyor hocam. O işverenler utansınlar' dedi. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan madenci yakınına sarıldı.

8 madencinin cenazesi için Ermenek'te Keleşoğlu Camii önünde düzenlenen törene Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Karaman Valisi Murat Koca, işçi ailerinin yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 8 işçinin cenaze namazını tek tek kıldırdı.

Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez cenaze namazının ardından acılı ailelere seslendi. Görmez şöyle konuştu:

"Bugün 20 gün önce elim bir kazada hayatını kaybeden can veren işçi kardeşlerimizi ebediyete uğurlamak, için hazır bulunuyoruz. Öncelikle cenabı hak her birine ayrı ayrı rahmet eylesin, makamlarını cennet eylesin. Geride kalan eşlerine kardeşlerine evlatlarına yavrularına bütün milletimize cenabı hak engin sabırlar versin.

'Yer yüzünün yüzlerce metre altına...'

Bugün ebediyete uğurladığımız bu 8 kardeşimiz, öncekiler ve daha sonrakilerle birlikte bu kardeşlerimizin yer yüzünün metrelerce altında çocuklarına eşlerine ailelerine helal lokma temin etmek için emekleriyle ekmek kazanmak için bulunuyorlardı. Bu vesileyle şehittir. Cenabı hak onları hakiki şehitlerle, peygamberlerle birlikte olmayı nasip eylesin. Biz hamdolsun ki ölümü yok olmak olarak değerlendirmeyen, hayatı dünya hayatı olarak kabul etmeyen bir inancın mensuplarıyız. Bizim inancımıza göre hayat bundan sonra ebedidir. Ölüm, Mevlana'nın ifadesiyle şeb-i aruzdur. Her birine cennete kavuşmayı nasip eylesin."

'İş adamlarına haykırıyorum'

Aynı zamanda bu kardeşlerimiz, bir müddet önce Soma'da, bu defa Ermenek'te hayatını kaybeden, can veren bu kardeşlerimiz aynı zamanda bize büyük bir mesaj verdiler. Dediler ki, helal lokma helal kazanç emek değerlidir, mukaddestir. Onun için ben buradan hem emeğin alın terinin vicdanı adına bütün işverenlerimize iş adamlarımıza haykırıyorum.