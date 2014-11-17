Ermenekli kadınlar santral atıklarından kömür topluyor!

Karaman'ın Ermenek İlçesi’nde 18 işçinin mahsur kaldığı maden ocağındaki kurtarma çalışmaları sırasında çıkan hafriyat, ocağın yakınana dökülüyor. 50- 60 yaşları arasındaki 2 kadın, evine yakacak olarak götürmek için hafriyatın içindeki kömürleri topluyor. İsimlerini vermek istemeyen kadınlar, "Hala 16 evladımız orada ama bizim de yakacağa ihtiyacımız var" dedi.

Hasan Bölükbaş'ın DHA'daki haberine göre, Ermenek İlçesi Pamuklu Köyü Cenne Mevkisi’nde Has Şekerler Madenciliğe ait kömür ocağında 28 Ekim Salı günü, su basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. 2 işçinin cansız bedenleri 6 Kasım Perşembe günü çıkartıldı. 16 işçinin kurtarılması için çalışmalar ise sürüyor. Kurtarma çalışmaları kapsamında ocaktan çıkartılan çamur, kömür ve molozlardan oluşan hafriyat da kamyonlarla ocağının yakınındaki alana dökülüyor. Dökülen hafriyat yığını ise adeta küçük bir dağ oluşturdu.

Facianın yakınındaki Güneyyurt Beldesi’nde oturan iki kadın bugün ellerinde çuvallarla kömür ocağının yaklaşık 400 metre ilerisine dökülen hafriyatın içindeki kömürleri seçip toplaması dikkat çekti. Seçtikleri kömürleri çuvala doldurup ayıran isimlerini vermek istemeyen 50-60 yaşlarındaki iki kadının söylediği "16 evladımız orada ama bizimde yakacağa ihtiyacımız var. O ocaktan çıkan hafriyatın içindeki kömürleri toplamak zorundayız" sözleri yürekleri dağladı.

Taşeli platosunda yer alan Toroslar’ın zirvesindeki Ermenek İlçesi, yaklaşık 30 bin nüfusa sahip. Ekilebilir toprakları az. Orman ve su bakımından zengin sayılır, küçükbaş hayvancılık ve meyvecilik ile günlük hayata yönelik el sanatları, özel sektörün işlettiği Linyit madenlerine bağlı işletmeler ve taşımacılık halkın geçim kaynağı.