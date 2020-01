Torba yasa, Ermenek faciasının mağdurlarını maaşsız bıraktı

Soma faciasından sonra çıkarılan ‘torba yasa’ ile kişiye özel düzenleme yapılması Ermenek’teki maden kazasında ölenlerin yakınlarını mağdur etti. Çünkü yasa ile ölüm aylığı verilecek iş kazası mağdurları sadece Soma ile sınırlı tutuldu. Ermenek’te yetim kalan 36 çocuk ve aileleri maaşsız kaldı.

İş kazaları Türkiye’nin kanayan yarası olmaya devam ediyor. Peş peşe meydana gelen kazalarda binlerce insan hayatını kaybederken gerekli tedbirler bir türlü alınmıyor. Her kazanın ardından geride acılı eşler, yetim çocuklar, gözü yaşlı anne-babalar kalıyor. Son büyük iş kazası 28 Ekim’de Ermenek’te meydana geldi. 18 işçinin toprak altında kaldığı kaza hâlâ sıcaklığını koruyor. İş kazaları ders olmazken, her gün bu kazalara yenileri ekleniyor. Önceki gün üç ayrı kazada 3 işçi daha hayatını kaybetti. Hükümet ise kazaları önleyecek kararlı tedbirleri almak bir yana, hayatını kaybedenlerin yaralarını sarmakta bile yetersiz kalıyor. İş kazalarında ölen kişilerin önemli bir bölümüne ölüm aylığı bağlanmıyor. Ancak kamuoyunda büyük yankı uyandıran Soma faciası gibi olaylara has özel düzenleme yapılıyor. Oysa, iş kazalarında her gün ortalama 5 kişi hayatını kaybediyor. Son 10 yılda iş kazalarında ölenlerin sayısı 14 bini geçerken, yakınları da büyük mağduriyet yaşıyor. Pek çoğunun eş ve çocuğu, torba yasanın getirdiği ayrımcı yaklaşım sebebiyle ölüm aylığı alamadı.

Kazalarda ölenlerin yakınları yeni yasa bekliyor

Hayatını kaybeden kişilerin eş ve çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için bu kişilerin her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor. Ancak kısa süreli çalışanların birçoğu bu şartları taşımıyor. İş kazalarında da bu şartları taşımadan hayatını kaybeden pek çok kişi mevcut. Hükümet, Soma faciasının ardından torba yasa ile bu kazada ölenlerin yakınlarına, yasanın öngördüğü şartlar aranmadan ölüm aylığı bağlandı. Ancak hükümet, kamuoyunun hassasiyet gösterdiği Soma’da ölenlerin yakınlarına ölüm aylığı bağlarken iş kazalarında hayatını kaybeden binlerce kişiyi dikkate almadı. Muhalefetin uyarılarına rağmen yasa Soma ile sınırlı tutuldu. Bu yaklaşım bugün Ermenek’tekileri mağdur ettiği gibi yarın da diğer işçi yakınlarının mağduriyetine yol açacak. Ermenek’tekilerin yakınlarına ölüm aylığı bağlanabilmesi ise ancak yeni çıkarılacak özel bir yasa ile mümkün olacak.

Torba yasa ile Soma’da ölen madencilerin anne-babalarına aylık bağlanması için gereken muhtaçlık şartı da kaldırılarak anne-babalara aylık bağlandı. Yine bu kişilere özel yasa ile İşsizlik Fonu’ndan yardım yapıldı. Bu hakların hiçbirinden ne Ermenek ne de diğer kazalarda ölenlerin yakınları yararlanabilecek.