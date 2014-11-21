Ermenek Kaymakamı: 18 madencinin ailesi de aynı durumda

Ermenek Kaymakamı Eyüp Güngör, madenci oğlu Tezcan Gökçe’nin cenaze törenine yırtık kara lastik ayakkabıyla gelen 75 yaşındaki Recep Gökçe’ye yardım yapmak isteyen çok fazla kişinin kaymakamlığı aradığını belirtti. 18 işçi ailesinin aynı durumda olduğunu belirten Güngör, ”Bizim burada 18 ailemiz var. Diğer ailelerimiz de mağdur. Ama ısrarla Recep amcaya yardım etmek isteniyorsa onlara da yardımcı oluyoruz” dedi.



Faciadan kısa bir süre sonra yardım kampanyası başlattıklarını hatırlatan Güngör, toplanan miktarı şu aşamada vermenin doğru olmadığını belitti. 18 madencinin ailesine nakdi yardım yaptıklarını ifade eden Kaymakam Gürgör, "Onun haricinde gıda ve yakacak yardımı yaptık. Hem bakanlıklarımız kanalıyla, hem belediyelerimiz kanalıyla” dedi.



Yardımlar öne çekildi



Maden işçilerinin ailelerine bir miktar yardımda bulunduklarını ancak yoğunlukta olarak cenazeler çıktıktan sonra yardımların dağıtımını artırmayı planladıklarını belirten Güngör, şöyle dedi:



"İhtiyaçlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. Bizim hep düşüncemiz şuydu. İnsanlar bunu algılayamadılar. Arkadaşlarımız maden ocağında mahsur kalmışken, biz insanları malla, mülkle, parayla uğraştırmak istemedik. Acılarını yaşasınlar istedik. Bu insanların hepsiyle ilgileneceğiz. Biz cenazeler çıksın istedik. 10 cenazemiz çıktı. Bütün ihtiyaçları belirlemiştik ve şu an da tedarik noktasında gidiyoruz. 8 ailemize de belki yapacağız. Çünkü algı yanlış yönetildi, arkadaşlarımız ocaktan çıkartılsın ondan sonra yapalım istedik. Ne yazık ki devletimiz bir şey yapmamış gibi algı oluştu. Artık arkaya bıraktığımız yardımları öne çekeceğiz. Bu hafta sonu ve önümüzdeki haftaya kadar ailelerin bir çok ihtiyacını karşılayacağız.”



‘18 işçi ailesi de aynı durumda'



Recep Gökçe’ye yardım etmek için çok sayıda kişinin Ermenek Kaymakamlığı’nı aradığını belirten Eyüp Güngör, 18 işçinin ailesinin de aynı durumda olduğunu hatırlattı. Güngör şöyle devam etti:



”Recep Gökçe için arayan çok fazla. Biz hem Recep amcayı arayanlar, hem diğerleri için arayanlara şunu diyoruz, biz burada Recep amcaya elli çift ayakkabı vermenin anlamı yok. Herkes Recep amca için arıyor. Bizim burada 18 ailemiz var. Diğer ailelerimiz de mağdur. Çünkü buradaki işçiler 900- 1000 liraya çalışan işçiler var. Anlayışla karşılayanlar var, karşılamayanlar var. Herkese saygı duyuyoruz. Biz genel itibariyle 18 aileye eşit olacak şekilde yardım hesabımız var diyoruz. Buna gönderirseniz başımızın üstünde yaparız diyoruz. Ama yok Recep amcaya göndereceğim diyorsa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya kaymakamlığımız kanalıyla kargolarını gönderirsiniz biz onları iletiriz diyoruz.”



Sosyal güvenlik kurumu aileleri maaş bağladı



Kaymakam Güngör, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun da cenazesi çıkartılan 10 işçinin aileleri maaş bağlandığını belirterek, ”Sosyal Güvenlik Kurumu 10 kişinin cenazesi kesinleştiği için hak eden kişilere maaş bağladı. Nüfus kaydına ’ölüm’ kaydı düşer düşmez Sosyal Güvenlik Kurumu bu ay itibarıyla maaş ödemelerini başlattı. Hangi işçi ne kadar alacak o da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılık süresi dikkate alınarak yapılacağını biliyorum. Hak sahibi kimse eş ve çocuklar, bekar olanlarında anne ve babalarına verilecek. Aileler zaten devlet eliyle hiçbir sıkıntı çekmeyecek” dedi.



Ermenek Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım kampanyası hesap numaraları



Ziraat Bankası Ermenek Şubesi



TL HESABI :TR 30 000 1000 176 457 138 36 5003



USD HESABI :TR 03 000 1000 176 457 138 36 5004



EURO HESABI :TR 73 000 1000 176 457 138 36 5005



Halk Bankası Ermenek Şubesi



TL HESABI :TR 22 0001 2009 4790 0010 2601 10



USD HESABI :TR 19 0001 2009 4790 0053 0000 13



EURO HESABI :TR 48 0001 2009 4790 0058 0000 35

