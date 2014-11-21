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Yırtık lastikleri yürek burktu, yardım telefonları yağdı, SGK 3'üncü günde devreye girdi!

Tezcan Gökçe'nin eşi ve çocuklarına 1349 lira aylık bağlandı

21 Kasım 2014 16:22

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ermenek kazasında hayatını kaybeden Ayşe Gökçe ve Recep Gökçe'nin oğlu Tezcan Gökçe'nin eşi ve çocuklarına 1349 lira aylık bağlanacağını açıkladı. Ayşe Gökçe’nin eşi Tezcan Gökçe’nin babası Recep Gökçe önceki gün oğlunun cenazesine yırtık ayakkabılarıyla katılmıştı. Baba Gökçe’nin bu görüntüsü Türkiye’de yoksulluğun fotoğrafı olarak algılandı. Dün Karaman Valiliği Gökçe’nin yırtık ayakkabılarının yerine kendisine iki tane ayakkabı verdi. Tezcan Gökçe'nin ağabeyi Osman Gökçe da babasının basında yırtık lastik ayakkabısıyla gündeme gelmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından yardım için telefonlar aldıklarını dile getirdi. 

Yardım için kendilerine ulaşanlara teşekkür eden Osman Gökçe, şunları söyledi:

"Devletimize de milletimize de Allah razı olsun. Maddi ve manevi yönden birçok yardım geldi. Telefonumuz hiç susmadı. Yardım etsinler ya da etmesinler aradıkları için teşekkür ediyorum. Kıyafet ve ayakkabıdan çok maddi olarak yardımlar geldi. Anne ve babamın dişlerinin de yapılması için bazı doktorlar devreye girmişler. Bu konuda direk bana bir müracaat gelmedi ama şimdiden sonra anne ve babamın dişlerini de yaptıracağız."

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklamada ölen madenci Tezcan Gökçe’nin eşi ve çocuklarına 1349 lira aylık bağlanacağı duyuruldu. SGK aynı zamanda madenden cesedi çıkarılan 10 işçinin 9’una aylık bağlayacak. 1 madenciye ise 900 gün prim süresi dolmadığı ve babası Bağ-Kurlu olduğu için annesinin aylık bağlanma şartını taşıyıp taşımadığına bakılacak ve denetim sonucu uygun bulunursa kendilerine iş kazası aylığı bağlanacak.

SGK aynı zamanda Ermenek’te hayatını kaybedenler için bağlanacak aylıkların torba yasadan bağımsız olduğunu açıkladı. Kurum aylıklarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ermenek’teki kazada hayatını kaybeden madencilerimizin yakınlarına ayık bağlanıp bağlanmayacağı hususunun Soma kazası için çıkarılan torba kanunla bir ilişkisi bulunmamakta olup, Soma için yapılan düzenleme haklara ulaşmayı  engelleyici değil, kolaylaştırıcı bir düzenlemedir.”

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