Türkiye'yi ağlatan babaya devletten yeni kara lastik!

Ermenek'te madende hayatını kaybeden Tezcan Gökçe’nin babası Recep Gökçe, ayağındaki eski ve yırtık lastik ayakkabılarıyla yürekleri dağlamıştı.

Bunun üzerine Karaman Valiliği harekete geçerek Ermenek Kaymakamlığı'na 'giydirin' talimatı verdi.

11 liralık yeni 'kara lastik' ayakkabılarıyla muhabirin sorularını yanıtlayan Tezcan, "Ayakkabıları değiştirdiniz mi?" sorusuna "Vallilik kaymakamlığa bildirmiş kaymakamlık oradan alın giydirin demişler"



Muhabirin “Sen mi istedin? Bunlar daha mı rahat oluyor?” sorusuna, “fark etmez… Bu lastik zaten. Şimdi giymem desem olmaz, almam desem olmaz. Madem getirmişler…” şeklinde cevap verdi.