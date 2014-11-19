'Oğlum yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı' diyen Ermenekli madenci annesine kara haber

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında mahsur kalan oğlu Tezcan Gökçe için kazadan günler sonra "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı? diyerek umutlu bekleyişinin devam ettiğini açıklayan ve bu sözleriyle Türkiye'yi ağlatan anne Ayşe Gökçe'ye kötü haber geldi. Arama çalışmalarında dün ve önceki gün cansız bedenlerine ulaşılan 8 işçinin kimlikleri tespit edildi. Aralarından Tezcan Gökçe de var.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, maden ocağında 17 ve 18 Kasım tarihlerinde cansız bedenlerine ulaşılan 8 işçinin, cesetlerinden alınarak helikopterle Ankara'ya gönderilen örnekler, Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Örnekler işçilerin yakınlarından alınan örneklerle karşılaştırıldı. Yapılan DNA testinde, cenazelerin Hüsnü Çolak, Hüseyin Çolak, Tezcan Gökçe, Uğur İlhan, İsmail Gürses, Bahri Üzer, Mehmet Tokat ve Osman Çoksöyler'e ait olduğu tespit edildi.

Ermenek'te kömür ocağında 28 Ekim'de meydana gelen su baskını nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, arama kurtarma çalışmaları kapsamında 6 Kasım'da 2, 17 Kasım'da 2, 18 Kasım'da da 6 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Madende mahsur kalan 8 işçinin kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.