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Ermenek ithal kömüre muhtaç!

Karaman’ın Ermenek ilçesi’nde meydana gelen maden faciasının ardından ocaklardaki üretimin durması, ilçede kömür sıkıntısına neden oldu

28 Kasım 2014 10:33

Karaman’ın Ermenek ilçesi’nde 28 Ekim'de meydana gelen maden faciasının ardından ocaklardaki üretimin durması, ilçede kömür sıkıntısına neden oldu. İlçedeki 9 ocakta üretim yapılmadığı için kara kışın vurduğu ilçede vatandaşlar ithal kömüre yöneldi; kömür fiyatları da yükseldi.

DHA'nın haberine göre,  Ermenek’te kömür satışı yapan Mustafa Çayır, kömür sıkıntısı nedeniyle ithal kömür satmaya başladıklarını anlatarak şu sözleri dile getirdi:

”Ermenek’te olay yaşanmadan önce kömürün tonunu 330-340 liraya satarken, şu anda ilçe dışından ithal kömür getiriyoruz. Kömür İskenderun limanlarından geliyor ve nakliye, işçilik ve ithalat masrafları ekleniyor. Halkamız da şimdi bu kömürün tonunu 580-600 liraya alıyor. Baktığımız zaman fiyatlarda yüzde 50’lik bir artış oldu.”

"Fiyatlar yüksek olduğu için çoğu kişinin kömür alamadığını" da ifade eden Çayır, "Ermenek’te halkın büyük bir kısmının kömür ocaklarında çalışarak geçimini sağladığını" belirtti. Çayır, “Bazıları madende çalışıyor, bazıları çıkan kömürlerin taşınmasını sağlayarak nakliyecilikten para kazanıyordu. Şimdi bunların nakliye işi durdu” diye konuştu.

 

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