Erken seçim açıklamasının ardından AKP kulisleri: Bahçeli tek başına mı hareket ediyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamasının ardından AKP kulislerinde en çok merak edilen konu, deneyimli siyasetçinin ‘tek başına hareket edip etmediği’ oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Anayasa değişikliği 2019 Kasım seçimlerinde yürürlüğe girecek” derken; kulislerde ise Bahçeli’nin Başbakan Binali Yıldırım’la yaptığı 45 dakikalık baş başa görüşmeye dikkat çekildi. Erken seçim konusunun bu görüşmede ele alınmış olabileceği dile getirildi.

Bahçeli geleneği bozdu; konuşma metni 'teknik arıza' nedeniyle gazetecilere dağıtılmadı

"Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi bu şartlarda mümkün değil" diyerek erken seçim çağrısında 26 Ağustos 2018'i seçim tarihi olarak öneren MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin sürpriz çıkışının ilk işareti bugün erken saatlerde verildi. MHP grup toplantılarında, Bahçeli’nin, kürsüye çıkmasıyla adeta gelenek haline gelen konuşma metninin gazetecilere dağıtılması işi bugün ‘teknik bir arıza’ gerekçesiyle yapılmadı. Basın, konuşma metni elinde olmadan grup toplantısını izledi. Konuşma metni, Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısında bulunduğu grup toplantısı bitiminde mail'le gazetecilere gönderildi.

“Bahçeli, 20 yıldır seçim tarihini bekliyor”

Bahçeli’nin, 26 Ağustos tarihini verdiği seçim çıkışının ilk yankılandığı adres AKP kulisi oldu. Grup toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekleyen AKP’lilerin bir bölümü, “Bahçeli 20 yıldır seçim tarihini bekliyor” derken, Bahçeli’nin tek başına hareket edip etmediği en merak edilen soruyu oluşturdu.

Başbakan'la yapılan 45 dakikalık görüşmede erken seçim konuşuldu mu?

Kulislerde, Bahçeli’nin erken seçim çağrısında baş başa yapılan bir görüşmeye de dikkat çekildi. Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta Bahçeli'yi makamında ziyaret etmiş ve 45 dakikalık bir görüşme gerçekleşmişti. Kulislerde, erken seçim konusunun bu görüşmede konuşulduğuna dönük iddialar gündeme getirildi.

Kulislerde, AKP’li ve MHP’li vekillerin büyük bir şaşkınlık yaşadığı görülürken; MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise CNNTürk'e yaptığı açıklamada, erken seçim açıklaması öncesinde, MHP'nin 'Cumhur İttifakı' kurduğu AKP'den herhangi bir isme bilgilendirmede bulunulmadığını söyledi.