Erdoğan ve AKP, erken seçim için ne demişti, MHP'den hangi tepki gelmişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisi, akıllara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar partisi AKP tarafından bugüne dek yapılan "erken seçim" açıklamalarını getirdi.

Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2019'da parti olarak kendisini destekleyeceklerini açıklayan Bahçeli'nin aksine, erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da "Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli, birlikte 'Erken seçim var' demedikten sonra erken seçim olmaz. Bunu unutmayın lütfen" ifadesini kullanmıştı.

Kulislerde ne konuşuluyordu?

Kulislerde, bir süre Erdoğan'ın "metal yorgunluğu" gerekçesiyle başlattığı partisindeki belediye ve teşkilatlara yönelik değişimin erken seçim göstergesi olarak değerlendirilmiş; Bahçeli'nin "seçim ittifakı" ve "seçim barajının düşürülmesi" önerilerini erkenden tartışmaya açması da erken seçim olasılığının işaretleri olarak gösterilmişti.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın, 12 Eylül 2018’de yapılacak olan AKP büyük kongresini öne çekeceklerini açıklaması da siyasi kulisleri yeniden “erken seçim” beklentisiyle hareketlendirmişti.

Ve Bahçeli tarih önerdi

Bahçeli, partisinin bugün (17 Nisan 2018) düzenlenen grup toplantısında seçimlerinin bu yıl içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü olan 26 Ağustos 2018'i işaret etti.

Ardından partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP liderinin açıklamalarına değinmeden seçimlerin vaktinde yapılacağı mesajını verdi. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasının dün (16 Nisan 2018) yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "İnşallah anayasa değişikliği, Kasım 2019 seçimlerinde yürürlüğe girecek" dedi.

Peki erken seçim iddiaları için daha önce kim, ne demişti?

"Erdoğan seçim yok diyorsa zamanında yapılacak demektir”

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise erken seçim iddialarını, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim yok diyorsa zamanında yapılacak demektir” diyerek kesin bir dille yalanlamıştı.

Bozdağ, konuya ilişkin olarak yaptığı ikinci açıklamada da, Erdoğan'ın çok net ifadeler kullandığını vurgulamış, şunları kaydetmişti:

"Türkiye'de seçimler vaktinde yapılacaktır. Erken seçim yoktur, vaktinde seçim vardır. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok diyoruz, yok diyoruz, yok diyoruz. Ama belli ki Türkiye'de bazı çevrelerin seçimin öne alınması konusunda istekleri var. Ama o çevrelere de şunu söylüyoruz; Türkiye'de seçimin ne zaman yapılacağına hükümetin dışındakiler değil hükümet karar verir. Hükümetin kararı da çok açık, seçim vaktinde yapılacaktır."

TIKLAYIN - Bakan Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

"Ufukta görünen bir erken seçim yok"

Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Ufukta görünen bir erken seçim yok" demişti. Albayrak, "Olağanüstü bir durum oluşturacak bir iklim de yok. Erken seçim olsa da olmasa da ki şu anda olmayacak zaten ama son yıllarda yaşanan tüm bu travmalara rağmen oluşturduğu birlik ve beraberlik ile birlikte içinden geçtiği bütün bu zor resme rağmen devlet ve millet olma noktasında müthiş bir enerji, samimiyet var" ifadesini kullanmıştı.

"Erken seçim yok, seçim zamanında olacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, partisinin Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Amasya Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinin zamanında yapılacağını söylemişti. Bostancı, "Erken seçim yok, seçim zamanında olacak. AK Parti her zaman seçimleri zamanında yaptı. Kim ne derse desin, seçimler zamanında yapılacak" demişti.

"Erken seçimi şu şartlarda ülke menfaatine uygun bulmuyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli, birlikte 'Erken seçim var' demedikten sonra erken seçim olmaz. Bunu unutmayın lütfen. Her ikisi de şu anda 'Erken seçim yok' diyor" demişti.

Erken seçimin gündemlerinde olup olmadığı sorusuna Yalçın, şu yanıtı vermişti:

"Sayın Cumhurbaşkanının ve Genel Başkanın görüşmelerinde erken seçime gidilmemesi konusunda mutabık kalındı. Bundan yana bir endişeniz olmasın. Erken seçim yok. Şu şartlarda ülke menfaatine uygun bulmuyoruz. OHALdevam ediyor. Yurt dışında, sınırlarımızın ötesinde Afrin operasyonu var. Nereye kadar gideceği henüz meçhul. Dolayısıyla uyum yasalarını arzu ettiğimiz anlamda daha çıkaramadık. Bir de o var. 2019'a hazır hale gelmesi lazım ülkenin. Bütün bunları yapmadan bir erken seçimin ülkeye zarar vereceği kanaatindeyiz. Bu sebeple de uygun bulmuyoruz. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Devlet Bahçeli, birlikte 'Erken seçim var' demedikten sonra erken seçim olmaz. Bunu unutmayın lütfen. Her ikisi de şu anda 'Erken seçim yok' diyor."

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