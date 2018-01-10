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Bakan Bozdağ'dan 'erken seçim' açıklaması

"AKP de (MHP gibi) milli duruş sahibidir, milli duruş sahibi iki partinin 2019 seçimlerinde ittifak yapmalarından doğal bir şey olamaz"

10 Ocak 2018 20:32

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP ve MHP’nin erken seçim talebi olmadığını söyledi. Erken seçimi gündemde tutmak isteyen çevreler olduğunu savunan Bozdağ, seçimin vaktinde yapılacağını ifade etti. 

TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaretinde konuşan Bozdağ, "AKP de (MHP gibi) milli duruş sahibidir. Milli duruş sahibi iki partinin 2019 seçimlerinde ittifak yapmalarından doğal bir şey olamaz" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı görüşmeyi hatırlatan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Bahçeli şu sıralarda görüşüyorlar. Bu görüşme sonrasında önümüzdeki günlerde iki parti ittifakının çerçevesini göreceğiz. Bu çerçeve ortaya çıkacaktır. Ama bu çerçevenin yasal olması son derece doğrudur” diye konuştu. Erken seçim tartışmalarına dönük bir soru üzerine Bozdağ şu yanıtı verdi: 

"AK Parti'nin açıklaması çok net. Erken seçim yok. Sürekli bunu gündemde tutmak isteyen çevreler var. Ancak seçim 2019 yılında ve vaktinde yapılacaktır."

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