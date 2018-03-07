MHP: BBP ve Saadet Partisi AKP listesinden katılabilir

MHP Genel Sekreteri Semih Yalçın, BBP ve Saadet Partisi’nin AKP listelerinden Cumhur ittifakına katılabileceğini söyledi.

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir araya gelen AKP ve MHP'nin 26 maddeden oluşan teklifi için, “Meclis’e geldiği gibi geçecek” dedi. Yalçın, bir erken seçimin "ülke menfaatlerine uygun olmadığını" söyledi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı yüzde 70'lik kitleye hitap ediyor. İttifak teklifi Meclis'e geldiği gibi geçecek. Erken seçim ülke menfaatine değil. BBP ve Saadet Partisi AK Parti'nin listesinden ittifaka dahil olabilir."