Bahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP ve İyi Parti'den yanıt: Hodri meydan

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin olarak, "Hodri meydan" dedi ve erken seçime hazır olduklarını söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da seçime hazır olduklarını belirterek, " Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır" yorumunda bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Tezcan, “Türkiye’nin içine sokulduğu tek adam rejiminden kurtuluş yolu seçimdir. Biz her zaman seçime hazırız. Bu sefer seçim kararını tek adam koalisyonunun sözcüsü verdi. Hükümet sözcüsü belli, Bekir Bozdağ, AKP sözcüsü bellidir, Mahir Ünal ve tek adam koalisyonunun sözcüsü de Devlet Bahçeli” ifadesini kullandı. Tezcan, “Bu tek adam koalisyonunun baş aktörü ne diyor ona bakmak gerek. Onu merak ediyoruz. Türkiye’yi bu durumdan çıkaracak tek yolun seçim olduğuna inanıyoruz. Hodri meydan Türkiye’yi kurtarmaya hazırız” dedi.

İYİ Parti: İktidarın hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da seçime hazır olduklarını söyledi. Türkkan, “Erken seçim senaryosu bugüne kadar AKP dışından gelişti. Nitekim erken seçimi de iktidarın küçük ortağı açıkladı. Erken seçim bu iktidarının hezimetinin daha erken olmasının önünü açacaktır. Türk milletinin mevcut iktidardan kurtulmasını sağlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun, İYİ Parti olarak bizi de mutlu etmiştir” dedi. Türkkan, partisinin seçime katılmasıyla ilgili soruya da, “Seçime katılmamızla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Biz hazırız” yanıtını verdi.