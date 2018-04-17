"Erken seçim için önerilen tarih, bayram tatiline denk geliyor, katılım düşük olabilir"

T24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çekilmesini çağrısı, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bahçeli'nin erken seçim için önerdiği ve Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümüne denk gelen 26 Ağustos 2018 tarihi, Kurban Bayramı tatilinin son gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı bu yıl, 24 Ağustos cuma günü sona eriyor. Vatandaşların bu tarihin takibindeki cumartesi ve pazar günlerinde tatil yapması öngörülüyor.

Birçok vatandaşın bayram dolayısıyla otel rezervasyonu yaptırdığı, yolculuk için bilet aldığı ifade ediliyor. Seçimin 26 Ağustos 2018'de yapılması durumunda, katılımın düşük olacağı görüşü dile getiriliyor.