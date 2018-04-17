Erdoğan "Erken seçim açıklamasını şimdilik konuşmak istemiyorum" dedi, Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin olarak "Erken seçimle ilgili konuşmak istemiyorum, yarın görüşeceğiz" dedi. Erdoğan ile Bahçeli, yarın 13:30'da Beştepe'de görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun zamandır kulislerde dile getirilen erken seçimle ilgili ilk kez talebini dile getirdi.

Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını talep eden Bahçeli, "Bu işi uzatmaya gerek yok" dedi.

Bahçeli'nin teklifine ilk yorum Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi. CHP'den yapılan ilk değerlendirme de Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından oldu: "Hodri meydan."

Bu gelişmelerden sonra partisinin grup toplantısı öncesi Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın bir görüşme yapacaklarını söyledi.