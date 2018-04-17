T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan "Erken seçim açıklamasını şimdilik konuşmak istemiyorum" dedi, Bahçeli ile görüşeceğini açıkladı

"Yarın görüşeceğiz"

17 Nisan 2018 14:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin olarak "Erken seçimle ilgili konuşmak istemiyorum, yarın görüşeceğiz" dedi. Erdoğan ile Bahçeli, yarın 13:30'da Beştepe'de görüşecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun zamandır kulislerde dile getirilen erken seçimle ilgili ilk kez talebini dile getirdi.

Partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını talep eden Bahçeli, "Bu işi uzatmaya gerek yok" dedi.

Bahçeli'nin teklifine ilk yorum Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" dedi. CHP'den yapılan ilk değerlendirme de Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından oldu: "Hodri meydan."

Bu gelişmelerden sonra partisinin grup toplantısı öncesi Meclis'e gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın bir görüşme yapacaklarını söyledi.

 

ETİKETLER

Recep Tayyip ErdoğanDevlet Bahçelierken seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24