HDP'den Bahçeli'ye: Erken seçimde Kürt tokadı yemeye hazır olun, AKP'yi devirmenin zamanı geldi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin olarak açıklama yaptı. "AKP'yi devirmenin zamanı geldi" diyen Buldan, sözlerinin devamında "Afrin'e giderken Osmanlı tokadı atacağız demişlerdi. Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazırlanın. Kürtlerin attığı tokatla feleğinizi şaşıracaksınız" ifadesini kullandı.

Buldan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim ile ilgili olarak ileri sürülen iddiaları daha önce çok kez reddettiğini hatırlatarak "Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini, kankası Bahçeli'ye açıklatıyor" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, şunları kaydetti:

"AKP ve MHP koalisyon iktidarı da Suriye'deki işgalci tutumundan vazgeçmelidir. Türkiye'de, Suriye'de, İran'da ve Irak'ta Kürtlersiz gerçekleştirilecek her adım sonuçsuz kalacaktır.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan, OSO'yu kastederek, "Onlar teröristelere karşı, Allahsız olanlara karşı savaşıyor" diye bir ifade kullandı. Kendisine Müslüman'ın diyen bir liderin Afrin halkına Allah'sız demesini buradan şiddetle eleşitiriyorum. Allah'a inanan hiçkise insanların ölmesinden yana olmaz. İnsan ölümleri üzerinden siyaset yapan bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın Allah'a olan inancını elbette ki sorgularız. En çok Allah'a inanan bir halktır Kürt halkı.

"16 Nisan Referandumu sonrası "Atı alan Üsküdar'ı geçti" demişti. İttifak yasası ile de atı çaldılar. İttifak yasası atı çalma yasasıdır.

"Kendinden olmayan herkesi vatan haini ilan ettiler. Dolar 4 liranın üzerine çıkmış durumda. Binlerce işçi OHAL nedeniyle çıkarılan güvenlik soruşturmasıyla işinden edildi. HDP'yi demokratik siyasetin dışına atmaya çalıştılar. 'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe öğretmen, bebeği ile birlikte cezaevine girecek. Oluk oluk kan akacak diyenler dışarıda. Bu ülkeye barış gelsin diyenler ne yazık ki cezaevinde rehin olarak tutuluyor.

"Tek bir sözlerini tuttu bunlar. OHAL'i defalarca uzattılar. Arkadaşlarımız, yarın genel kurulda Türkiye'nin OHAL'den kurtulması için mücadele edecek.

"AKP'yi devirmenin zamanı geldi"

"Devlet Bahçeli 26 Ağustos'ta erken seçim yapılma teklifinde bulundu. Kendi açıklaması olarak kimse görmesin. Devlet Bahçeli, Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklayamaz. Erdoğan, tükürdüğünü yalamak istemiyor. Söyleyemeyeceklerini kankası Bahçeli'ye açıklatıyor. OHAL varken bu ülke demokratik bir biçimde nasıl seçime gidecek. Eğer böyle bir karar aldıysanız, biz de HDP olarak hodri meydan diyoruz. Ve herkese çağrı yapıyorum. Bu ülkede AKP'yi devirmenin zamanı gelmiştir.

"Doları bu hâle getiren, AKP - MHP lobisidir"

Türkiye'nin geldiği ekonomik krizden bahsetmek istiyorum. Erdoğan'ın dövizle bize operasyon yapılıyor demesini esefle karşılıyoruz. Bugün doların bu hale gelmesinin sebebi, sizim MHP ile yaptığınız ittifaktır. Bugün erken seçimi açıklayınca doların fırlamasını gördük. Doları bugün, bu hale getiren AKP-MHP-OHAL lobisidir. Siz yargıya bu kadar müdahale ederseniz ekonomik durumun bu hali devam edecektir.

"Kürt tokadı yemeye hazırlanın"

"Afrin'e giderken Osmanlı tokadı atacağız demişlerdi. Seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazırlanın. Kürtlerin attığı tokatla feleğinizi şaşıracaksınız.