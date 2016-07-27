Erdoğan'ın oteline saldıran 10 askerin kimliği belirlendi

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırdıktan sonra 12 gündür aranan firari durumdaki 10 askerin kimlikleri belirlendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Akyaka bölgesinde yoğunlaştırılan aramalarda, komando ve özel timlerini yanı sıra askeri helikopter, casa tipi uçak ile insansız hava araçları da bölgeye kaydırıldı.

Bu arada gözaltındaki 7 askerini ifade işlemlerinin ise devam ettiği açıklandı. TSK içerisindeki bir grup cuntacı askerin darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatilini geçirdiği otele saldırı düzenlenmişti.

Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Marmaris'e gelen SAT ve MAK timleri, başarısız operasyon sonrasında, iki şehit veren polisin büyük çabası sonrasında helikopterlerin alçalamaması üzerine kaçamayıp, ormanlık alanda gizlenmek zorunda kalmışlardı.

Bu askerlerden Çiğli Ana Jet Üssü'nden 'Paşa' lakaplı Zekeriya Kuzu, Binbaşı Taner Berber, Astsubay İlyas Yaşar, Astsubay Gökhan Güçlü, Hava Piyade Kıdemli Çavuş Erkan Çıkat, Hava Piyade Kıdemli Çavuş Ömer Faruk Göçmen ile Hava Piyade Kıdemli Çavuş Abdulhamit Gül Erdem, günler sürene takip sonrasında, geçen pazartesi günü yakalandı.

Bu askerlerin ifade işlemlerinin Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde devam ettiği açıklandı.

Aranan darbeci askerlerin kimliği belirlendi

Gözaltına alınan 7 askerin verdiği bilgilerden ve SAT ve özel kuvvetlerdeki araştırmalardan sonra saldırıya katıldıktan sona firar durumunda olan 11 askerden 10'unun kimliği tespit edildi. Bu askerlerin, Şükrü Seyman, İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Murat Köse, Burkay Karatepe, Mehmet Demir, Enes Yılmaz ve Muhammet Burak İpek olduğu belirlendi. Darbeci bu askerlerin hem üniformalı hem de sivil giyimli fotoğrafları, acil koduyla, bölgede arama tarama faaliyetlerine katılan tüm ekiplere dağıtıldı. Ekipler, denetimlerini bu fotoğraflar üzerinden yapmaya başladı.

Aramanın merkezi Akyaka oldu

Bu arada elde edilen bilgiler ve ihbar yoğunluğu sonrasında arama tarama faaliyetleri, Akyaka bölgesinde yoğunlaştırıldı. Bu bölgeye ek jandarmakomando ve polis özel timleri, kaydırıldı. Bunların yanı sıra askeri helikopter, casa tipi termal gözetleme yapabilen uçak ile insansız hava araçları da bölgeye gönderildi. Yine Sahil GüvenlikKomutanlığı'na bağlı botlarda Gökova Körfezi'ndeki tekneler üzerinde denetimlerde bulundu. Firari askerin bulunduğu düşünülen Akyaka, Gökova Körfezi, Akbük bölgesi, havadan, denizden, karadan kontrol edilmeye başlandı.