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15 Temmuz Darbe Girişimi

Marmaris’e komando sevkiyatı

Cuntacı askerlerin kaçtığı iddia edilen dağlara askeri sevkiyat yapılıyo

22 Temmuz 2016 20:35

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen askerleri yakalamak komando sevkiyatı yapılıyor.

Darbe girişiminin olduğu gece Erdoğan'ın konakladığı Marmaris İçmeler yolundaki Grand Yazıcı Otel’e saldırı düzenleyen askerleri yakalamak için, asker ve polis müşterek çalışmalarını sürdürüyor.

Aramaların yoğunlaştırıldığı bölgede Bornova 2. Jandarma Tugay  Komutanlığına bağlı özel eğitimli, tamamı rütbelilerden oluşan askerlerin sık  ormanlık alandaki arama çalışmaları görüntülendi.

 

 

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