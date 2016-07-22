Marmaris’e komando sevkiyatı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen askerleri yakalamak komando sevkiyatı yapılıyor.

Darbe girişiminin olduğu gece Erdoğan'ın konakladığı Marmaris İçmeler yolundaki Grand Yazıcı Otel’e saldırı düzenleyen askerleri yakalamak için, asker ve polis müşterek çalışmalarını sürdürüyor.

Aramaların yoğunlaştırıldığı bölgede Bornova 2. Jandarma Tugay Komutanlığına bağlı özel eğitimli, tamamı rütbelilerden oluşan askerlerin sık ormanlık alandaki arama çalışmaları görüntülendi.