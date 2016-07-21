Marmaris'te Erdoğan'a suikastten aranan SAT komandosu otostop yaparken yakalandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bulunduğu Marmaris’teki otele o ayrıldıktan kısa süre sonra helikopterle gelip saldırıda bulunan darbeci askerlerden biri daha yakalandı. Yakalanan firari darbecinin Üsteğmen Ali Sarıbey olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a saldırı düzenlemek amacıyla Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen ve çatışmada 2 polisi şehit ederek kaçan darbeci askerlerden sualtı taarruz (SAT) komandosu Deniz Üsteğmen Ali Sarıbey karayolunda otostop yaparken yakalandı.

Ayrıca bir dairenin balkonundan erkek kıyafeti ve havlu çalarken ev sahibi tarafından fark edilen 3 kişinin de aranan askerler olduğu şüphelisiyle Marmaris’in Armutalan Mahallesi’ndeki dağlık ve ormanlık bölgede aramalar yoğunlaştırıldı.

Saldırı sonrası ormanlık ve dağlık alana kaçan bordo bereli, SAT komandosu ve muharebe arama kurtarma (MAK) ekiplerinden oluştuğu belirtilen karma timin yakalanması amacıyla ilçe ve çevresinde aramalar yapılıyor.

Otostop yaparken yakalandı

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde karayolu üzerinde otostop yapan SAT komandosu Deniz Üsteğmen Ali Sarıbey, ihbar üzerine bölgeye hareket eden güvenlik güçlerince bugünsaat 01.30’da yakalandı. Üzerinde şort ve gömlek bulunan bu kişinin, arananlardan biri olduğu belirlenip, emniyete götürüldü.

Darbeci Sarıbey’in olaydan sonra dün akşama kadar dağlık bölgede kaldığı, bir köyden sivil kıyafet çalarak üzerine değiştirdiği anlaşıldı. Kıyafetlerini değiştirdikten sonra güvende olduğunu düşünüp otostop yapmak üzere Marmaris’te karayoluna indiği belirlendi. Bu sırada devriye gezen polis ekiplerinin durdurduğu üsteğmen Sarıbey’in çatışmaya girmeden, elini kaldırıp teslim olduğu öğrenildi.

SALDIRIYA KATILDIĞINI KABUL ETTİ

Üzerinden beylik tabancası çıkan denizci üsteğmenin SAT komandosu olduğunu söylediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı oteldeki saldırıya katıldığını kabul ettiği belirtildi. Ancak operasyonu Cumhurbaşkanı’na yaptıklarından haberdar olmadıklarını, bunu sonradan öğrendiğini öne sürdüğü ifade edildi. Emniyet yetkilileri ise yakalanan üsteğmenin ifadesinin doğru olmadığını belirterek, çünkü helikoptere bindikleri ilk anda, operasyonun ne amaçla ve kime yönelik yapıldığının görevli tüm askerlere açıklandığının, diğer askerlerin ifadelerden öğrenildiğini ifade etti.

Armutalan'da hareketli saatler

Aranan askerlerden birinin yakalanmasının ardından bu kez Marmaris’te hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Marmaris’e bağlı turistik Armutalan Mahallesi’ndeki ormanlık alanla bitişik lüks konutlar ile otellerin bulunduğu 217 Sokak’taki Danış Apartmanı’nın birinci katında bulunan dairenin balkonundaki erkek kıyafetleri ve havlular, bugün saat 05.00’te çalındı. Sabah iş dönüşü evine geldiği sırada hırsızlığı gerçekleştiren üç kişiyi gören, ellerindeki eşyaların da kendisine ait olduğunu anlayan bar işletmecisi 28 yaşındaki Serkan Atiker, polisi arayarak durumu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişi için kente gelen ve iki polisi şehit eden darbeci askerlerin yakalanması için bölgede olan 15 kişilik özel harekat timi, bu ihbarı da aranan kişiler olabileceği şüphesiyle değerlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler de olay yerine geldi. Atiker ile görüşen polis, aranan darbeci askerlerin fotoğrafını gösterdi. Atiker, yüzünü gördüğü bir kişiyi tespit etti.

Bunun üzerine özel harekat polisleri, 5 kişilik üç grup halinde darbeci askerler olduğu sanılan şüphelilerin yakalanması için bölgede arama çalışması başlattı. Asayiş ve kaçakçılık ekipleri ise Şehir Mezarlığı tepesinden makilik olan dağ yolunu araştırmaya başladı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na bağlı bir hücumbot, askerlerin kaçtığı dağlık alanın karşısında teknolojik cihazlarla denizden tarama yaptı. Polis özel harekat timleri, ormanlık alana hakim bir tepede konuşlanarak dürbünle taradı. Polis özel harekat timleri, alanın daha iyi taranması için kameralı drone istedi. Dağda arama çalışmaları devam ederken, çok sayıda sivil ve resmi polis ekibi Armutalan Mahallesi’ne sevk edildi. Polisler, üç askerin yolcu taşıyan minibüslere binerek kaçma ihtimallerine karşı da tedbir aldı.

O anları anlattı

Marmaris’te bir barın işletmeciliğini yapan 28 yaşındaki Serkan Atiker, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Motosikletle kız arkadaşımı evine bıraktım. Yakın olan evime doğru yokuş aşağı motosikletimle giderken karşımdan gelen birinin havlular ve giyim eşyalarını kucaklamış gittiğini gördüm. Dikkatli baktığımda evimin karşısında ormanlık alanda bekleyen iki kişiyi daha gördüm. Üç kişinin evimin karşısındaki ormanlık alana hızlı adımlarla kaçtığını fark ettim. Motosikletimi evimin önüne park ettiğim sırada gözüm balkonuma takıldı. Asmış olduğum eşyalarımın olmadığını ve bir havlunun bahçeye düştüğünü gördüğümde hırsız diye polisi aradım. Kısa süre içinde polisleri görünce şaşırdım. Giyim eşyalarımı ve havlularımı çalan kişinin eşkalini verdim. Bir kişinin üzerinde siyahi veya yeşilimsi tişörtü ve askeri kapri pantolon vardı. Yüzünü gördüğüm kişiyi gösterilen fotoğraflardan teşhis ettim. Esmer, kısa boylu, düzgün fizikli, hafif sakallı ve gür saçlı idi. Hırsız zannettiğim kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı gerçekleştirenlerden olduğunu öğrendim. Halen şaşkınım."

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken evinin dışında ve bahçelerinde bulunan vatandaşlar içeri girmeleri konusunda uyarıldı. Arama çalışmaları sürüyor.