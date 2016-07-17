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15 Temmuz Darbe Girişimi

"Marmaris'te saldırıyı yapan astsubay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinden parça sökerken görüntülendi"

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Astsubay Aydın Özsıcak’ın özel olarak sorgulanması gerektiğini söyledi

17 Temmuz 2016 20:50

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan otelden ayrıldıktan sonra Marmaris’te kaldığı otele yapılan saldırı sonrasında yakalananlar arasında yer alan Astsubay Aydın Özsıcak’ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinden parça sökerken görüntülendiğini iddia etti.

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ şunları söyledi: "Kıdemli Başçavuş Aydın Özsıcak, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve dava arkadaşım Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterinden parça sökerken görüntülenmişti.

Daha sonra tutuklanan ve yargılanan Özsıcak, her ne hikmetse serbest bırakılmıştı. İşte bu karanlık isim 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve hükümetine yönelik darbe girişimine katıldığı için tekrar yakalanarak gözaltına alındı.

Darbe girişiminin tam ayrıntılarına, hangi kişilerin ve egemen güçlerin bu girişimde yer aldığını net görebilmemiz için bu vatan haini özel sorgulanmalıdır."

 

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