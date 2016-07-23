Erdoğan, Marmaris'ten havalanmadan önce pilotlara "Mertçe söyleyin, kimden yanasınız?" diye sormuş

Darbe girişimi sürerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini götürmeye gelen helikopter pilotlarına "Bana mertçe söyleyin, kimden yanasınız?" diye sorduğu öğrenildi. Posta'dan Rıfat Ababay'ın haberine göre, pilotların cevabı "Sizden yanayız. Öleceksek de birlikte öleceğiz." oldu.

İşte 15 Temmuz gecesi Marmaris'te yaşanlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimi haberini ailesi ile 4 gündür tatilde olduğuMarmaris Grand Yazıcı Mares Otel'de aldı. 6 saatlik gergin bekleyiş sonrası helikopter ile otelden ayrılmaya karar verildi. Cumhurbaşkanlığına ait helikopter otelin karartılmış pistine ışıkları söndürmüş olarak indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, damadı Enerji BakanıBerat Albayrak, torunları; 11 yaşındaki Mahinur, ve 7 aylık Sadık ile helikoptere geldiler. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Koruma Başmüdürü Muhsin Köse de yanındaydı.

Tayyip Erdoğan kokpitteki iki pilotun yanına gitti ve çok kararlı bir sesle şöyle dedi: "Bana mertçe söyleyin, kimden yanasınız?"

"Öleceksek de birlikte öleceğiz"

Pilotlar da aynı kararlılıkla Erdoğan'a şu yanıtı verdi: "Sizden yanayız. Hem de sonuna kadar. Sizi ve ailenizi gideceğiniz yere ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Öleceksek de birlikte öleceğiz." Bunun üzerine Erdoğan 'sağolun' dedi.

Alçak uçuş

Dalaman Havaalanı'na giden helikopter tüm ışıklarını söndürmüş olarak alçaktan riskli bir uçuş yaptı. Askeri radarlara yakalanmamak için böyle olması gerekiyordu.

15 dakika sonra darbeciler bastı

Helikopter kalktıktan sadece 15 dakika sonra da darbeci askerlerden oluşan suikast timleri otele geldi. İçeride olduklarını düşünüp Erdoğan ile ailesinin kaldığı evleri çok yoğun ateş altına aldılar.