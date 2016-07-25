Marmaris'te yakalananlar arasında Zekeriya Kuzu da var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelde suikast düzenlemek için 15 Temmuz günü operasyona gelen ve kaçan firari askerlerden üçü yol kontrolünde, dördü de düzenlenen operasyon kapsamında Marmaris'te yakalandı. Yakalanan isimler arasında 'Çiğli İmamı' olduğu ileri sürülen, 'Paşa' lakablı Astsubay Zekeriya Kuzu da var.

7 darbeci askerden 4’ünün İzmir’in Çiğli İlçesi’ndeki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda görev yapan Hava Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu ile Hava Astsubay Üstçavuş Ömer Faruk Göçmen, Hava Astsubay Kıdemli Çavuş Abdülhamit Gülerden, Astsubay Kıdemli Çavuş Erkan Çıkat olduğu belirtildi.

Darbeci askerlerden Binbaşı Taner Berber ile astsubaylar İlyas Yaşar ve Gökhan Güçlü bugün daha önce yakalanmıştı.