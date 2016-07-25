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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaldığı otele saldırıyı düzenleyen askerlerden 7'si yakalandı

Askerlerden üçü otostop çekerken, birisi ormanlık alanda, üçü de 50 metrelik bir menfezin içinde yakalandı

25 Temmuz 2016 18:55

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kalıp, ayrıldığı otele saldırıda bulunan ve iki polisi şehit ederek kaçan askerlerden 7'si yakalandı. Askerlerden üçü otostop çekerken, birisi ormanlık alanda, üçü de 50 metrelik bir menfezin içinde yakalandı. Yakalanan isimler arasında 'Çiğli İmamı' olduğu ileri sürülen, 'Paşa' lakablı Astsubay Zekeriya Kuzu da var. Askerler, gözaltına alındı.

Marmaris'te yakalananlar arasında Zekeriya Kuzu da var

Yol kontrolü sırasında yakalanan askerlerin Binbaşı Taner Berber, Astsusay İlyas Yaşar ve Astsubay Gökhan Güçlü olduğu belirtildi. Ormanlık alanda yakalanan 4 askerin adının kesinleşmediği bildirildi.

Askerlerin yakalanma anı canlı yayında CNN Türk kamerasına yansıdı:

CNN Türk yayınına bağlanan DHA muhabiri şunları söyledi:

"Marmaris’e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Çetibeli bölgesinde otostop çeken iki kişiden şüphelendi. Üzerlerinde askeri kamuflajlar vardı. SAT komandolarından olduğu, bir binbaşı ile uzman çavuş olduğu öğrenildi."

 

Yüzbaşı tutuklanmıştı

 

Marmaris'te otele düzenlenen saldırıda helikopterde bulunan ve yaralanan Deniz Kurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez, Muğla'da tutuklanmıştı.

 

 

Görenler ihbar etti

 

Bugün saat 16.00 sıralarında Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çetibeli kontrol noktasına 3 kilometre mesafedeki ormanlık ve dağlık alanda, askeri kamuflaj üniformalı 3 kişiyi gören ve şüphelenen vatandaşlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra, özel harekat polisleri ve özel kuvvetlerden gelen askerlerden oluşan güvenlik güçleri sevk edildi. Arazide arama yapan polis ve askerler, darbeci askerlerin yerini belirledi. "Teslim ol" çağrısına uyan 3 asker, gözaltına alındı.

 

 

Otostop çekerken yakalanan askerler

Askerin saklandığı yerden çıkarılma anıAskerlerin saklandığı menfez

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