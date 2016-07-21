Erdoğan'ın oteline saldırıyı yöneten Tümgeneral: FETÖ'cü değil, darbeciyim; eşim beni boşasın, çocuklarım soyadını değiştirsin!

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların darbe girişiminde, özel timlerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlediği baskını yöneten Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in ifadesinde, "Darbeciyim, isterlerse idam etsinler ama FETÖ'cü değilim" dedi. Tümgeneral Sönmezateş, saldırıyı organize eden askerlerden Binbaşı Şükrü Söymen'in, kendisine darbe girişiminden 5 gün önce "Hazır ol bu hafta şenlik var" dediğini önü sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup askerin 15 Temmuz cuma gecesi kalkıştıkları darbe girişiminde, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçede tatilini geçirdiği otele de özel timler saldırdı. Helikopterle gelip saldırıyı gerçekleştiren darbeci askerler, 2 polisi şehit etti. Ardından ormanlık alana kaçan Özel Kuvvetler'e ve MAK timlerine bağlı askerleri yakalamak için operasyon yapıldı.

Operasyonu yöneten Tümgeneral’den itiraf

DHA'dan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Marmaris'teki saldırıyı yönettikten sonra gittiği Ankara'da yakalanan, gönderildiği Muğla'da da tutuklanan Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, ifadesinde tüm suçlamaları kabul etmesinin yanı sıra, önemli bilgiler de verdiği öğrenildi. Darbe girişimini kabul eden darbeci Tümgeneral Sönmezateş, Fethullah Gülen hareketiyle de ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, "Evet ben darbeciyim. İsterlerse beni idam etsinler. İdam cezamı versinler ama ben FETÖ'cü değilim" dedi. Kendisinin kandırıldığını ve kullanıldığını da öne süren Tümgeneral Sönmezateş, darbe öncesine dair önemli bilgiler verdi.

Marmaris'te saldırıyı planlayanlardan birisi olan Binbaşı Şükrü Söymen'le, darbeden bir hafta önce İstanbul'da buluştuklarını da ifade eden Tümgeneral Sönmezateş, kendisine, "Hazır ol, bu hafta şenlik var" sözleriyle darbeyi ima ettiğini de söyledi. Bu görüşmeden sonra Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in, darbe girişiminden iki gün önce İzmir'e geldiği ortaya çıktı.

Eşine “Benden boşan” dedi

Tümgeneral Sönmezateş'in ifadesinde ayrıca eşine de mesaj gönderdiği ve darbeci olduğu için kendisinden boşanmasını istediği de ifade edildi.

Sönmezateş'in savcılıkta "Eşime haber verin bana boşanma davası açsın. Çünkü ben büyük bir suç işledim. Çocuklarım soyisimlerini değiştirsin" dediği belirtildi.