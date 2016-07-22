"Erdoğan’ın kaldığı oteli basan yüzbaşının üzerinden 'Hoca Efendi' yazılı dua çıktı" iddiası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz akşamı düzenlenen darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı oteli basan askerlerden olduğu belirtilen, olayda yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Deniz Kurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez’in üzerinden ’H.E. duaları’ (Hoca Efendi) yazılı bir not çıktığı ileri sürüldü. Gülmez'in tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, darbe girişiminin yaşandığı gece, Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı çevresini saran Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli özel timlerle darbecilerin çatışmanın eşiğine geldiği, üs nizamiyesinde uçaksavar kurulu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca soruşturma kapsamında tutuklanan, 2’nci Ana Jet Üs Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ramazan Elmas’ın görevli polislere, "Elimde MAK timi var, içeriye girmeye çalışırsanız çatışırız" dediği, sonrasında da Marmaris’teki baskından dönen askerlerin kaçmasını kolaylaştırmak için polise teslim olup, üs çevresindeki güvenlik önlemlerinin kaldırılmasını istediği öne sürüldü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 15 Temmuz gecesi Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yaşananların ayrıntısı da ortaya çıktı. İstanbul ve Ankara’daki askeri hareketliliğin hemen ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki tüm polislerin göreve çağırıldığı, kentteki kışlaların çevrelerinin sarıldığı, giriş ve çıkışlarla kentin ana arterlerinin ise belediye otobüsleriyle kapatılacak şekilde önlemler alındığı bildirildi.

Marmaris’e giden özel eğitimli askerlere bu emri verdiği iddia edilen ve darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 2’nci Ana Jet Üs Kurmay Başkanı Kurmay Albay Ramazan Elmas’ın, üs çevresinde güvenlik önlemi alan polislere, "Elimde Hava Kuvvetleri Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerim, mühimmat yüklü helikopterlerim var. Eğer içeriye girmeye çalışırsanız çatışma çıkar" dediği öne sürüldü. İddiaya göre daha sonra şu gelişmeler oldu:

Marmaris’e çatışmaya giden askerler

Bunun üzerine üs çevresinde konuşlu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı özel timler, çatışma olasılığına karşı bölgede keşif yaptı ve üssün nizamiyesinde uçaksavar kurulu olduğunu gördü. Polisle çatışmaktan kaçmayan Kurmay Albay Elmas, bu kez farklı bir plan yaparak Marmaris’teki çatışmadan dönen birliklerin üsten kaçmasını kolaylaştırmak amacıyla güvenlik önlemlerini kaldırtmak için teslim oldu, "Tamam artık teslim oldum, kapıları açın önlemleri kaldırın" dedi, ancak polisin buna yanaşmadı. Kurmay Albay Elmas’ın teslim olmasından kısa süre sonra üsse iki helikopterin iniş yaptığını fark eden polis, bunların Marmaris’te çatışmaya giren askerler olduğunu belirledi. Helikopterlerin inişinden 20 dakika sonra bir ambulansın çıkış yaptığını gören polis, çatışmayı önlemek için ambulansın birlikten çıkmasını bekledi, ardından da içindeki yaralı askeri fark edince hemen gözaltına aldı. Bu kişinin de Deniz Kurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez olduğu anlaşıldı.

Yüzbaşının üzerinden dua çıktı

İlk olarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’ne kaldırılan, ilk müdahalenin ardından da Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Deniz Kurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez’in üzerinden ’H.E. duaları’ yazılı bir kağıt çıktığı belirtildi. Notta ’Sultana uy, zalimden korkma’, ’Cihad’, ’Korku Anında’ ve ’Hizbul hasin’ ara başlıklarının bulunduğu görüldü. Polis kontrolünde olan Yüzbaşı Gülmez’in tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.