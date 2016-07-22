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15 Temmuz Darbe Girişimi

Marmaris'te darbeci askerlerin silahları bulundu

Yürütülen çalışmalar kapsamında ormanlık alanda 12 uzun namlulu silah bulundu

22 Temmuz 2016 15:14

TSK içindeki bir grup cuntacı tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında ormanlık alanda 12 uzun namlulu silah ve 6 tabanca şarjörü bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, asker, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin müşterek gerçekleştirdiği operasyonu, Muğla Jandarma Alay Komutanı Albay Yavuz Özfidan yönetiyor.

Bölgedeki çalışmalar kapsamında, Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi Sakızlı Tepesi Karakulak Deresi'ndeki ormanlık alanda, özel harekat polislerince 12 uzun namlulusilah, bir Baretta marka tabanca, 6 tabanca şarjörü, 21 tüfek şarjörü, 3 el bombası, 2 bağ tüfek altı bomba atar (launcher), 2 sersemletici el bombası (flashbang), bir gecegörüş, 2 sırt çantası, bir termal, bir yüzbaşı rütbeli gömlek, 3 hücum yeleği, bir aksiyonkamerası, 50 adet kutusunda 9 milimetre fişek, evrak ve dokümanlar ele geçirildi. 

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