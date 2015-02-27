Erdoğan'ın HSYK'ya atadığı avukat TÜRGEV üyesi çıktı!

HSYK’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan 3’üncü Daire Üyesi Aysel Demirel’in aynı zamanda, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın yönettiği Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’nın genel kurul üyesi olduğu ortaya çıktı. Demirel, TÜRGEV üyeliğiyle ilgili, "Şahsi olarak bu vakfı desteklediğim için oradayım" dedi.

TÜRGEV’in internet sitesindeki “Genel Kurul Üyeleri” listesinde yer alan Ayşe Demirel, TÜRGEV’de Genel Kurul üyesi olduğunu doğruladı.

HSYK üyesinin tartışılan bir vakıfta görev almasının ‘’Hukuki kimliğine aykırı olacağı’’ yorumları için‘’Ben HSYK üyesi olarak değil, şahsi olarak bu vakfı desteklediğim için oradayım’’ cevabını verdi.

Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü'de yer alan haberine göre, HSYK Üyesi Aysel Demirel’in TÜRGEV’de yöneticilik yapması “Bulunduğu yargı görevine gölge düşürecek bir durum” değerlendirmelerine yol açtı. Demirel, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak görev yaparken, Ekim 2014’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSYK’ya atandı.

TÜRGEV’in yönetim kademesinde Aysel Demirel dışında da dikkat çekici isimler bulunuyor. Bu isimlerden bazıları şöyle:

Ahmet Bayraktutar: Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Sekreteri

Atila Kanbur: MADO Dondurmaları sahibi

Ayhan Özgürel: AKP Başakşehir İlçe Başkanı

Ayşe Kardaş: Başbakanlık Müşaviri

Ayşen Gürcan: Öğretim Üyesi

Burcu Çetinkaya: Rallici, Türkiye Gazetesi Yazarı

Gaye Somuncu: Çalık Holding Kurumsal İletişim Müdürü

Hasan Can: Ümraniye Belediye Başkanı

İbrahim Eren: TRT Yayın Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Mevlüt Uysal: Başakşehir Belediye Başkanı

Yasemin Solmaz: Remzi Gür’ün kızı

Zeynep Feyza Eker Ayhan: Tarım Bakanı Mehdi Eker’in kızı