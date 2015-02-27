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Erdoğan'ın HSYK'ya atadığı avukat TÜRGEV üyesi çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 ay önce HSYK’ya atadığı avukat Aysel Demirel, Bilal Erdoğan’ın vakfı TÜRGEV’in genel kurulunda yer alıyor

27 Şubat 2015 19:03

HSYK’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan 3’üncü Daire Üyesi Aysel Demirel’in aynı zamanda, Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın yönettiği Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’nın genel kurul üyesi olduğu ortaya çıktı. Demirel, TÜRGEV üyeliğiyle ilgili, "Şahsi olarak bu vakfı desteklediğim için oradayım" dedi.

TÜRGEV’in internet sitesindeki “Genel Kurul Üyeleri” listesinde yer alan Ayşe Demirel,  TÜRGEV’de Genel Kurul üyesi olduğunu doğruladı.

HSYK üyesinin tartışılan bir vakıfta görev almasının ‘’Hukuki kimliğine aykırı olacağı’’ yorumları için‘’Ben HSYK üyesi olarak değil, şahsi olarak bu vakfı desteklediğim için oradayım’’ cevabını verdi.

Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü'de yer alan haberine göre, HSYK Üyesi Aysel Demirel’in TÜRGEV’de yöneticilik yapması “Bulunduğu yargı görevine gölge düşürecek bir durum” değerlendirmelerine yol açtı. Demirel, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak görev yaparken, Ekim 2014’te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSYK’ya atandı.

TÜRGEV’in yönetim kademesinde Aysel Demirel dışında da dikkat çekici isimler bulunuyor. Bu isimlerden bazıları şöyle:

Ahmet Bayraktutar: Star Medya Grubu Yönetim Kurulu Sekreteri
Atila Kanbur: MADO Dondurmaları sahibi
Ayhan Özgürel: AKP Başakşehir İlçe Başkanı
Ayşe Kardaş: Başbakanlık Müşaviri
Ayşen Gürcan: Öğretim Üyesi
Burcu Çetinkaya: Rallici, Türkiye Gazetesi Yazarı
Gaye Somuncu: Çalık Holding Kurumsal İletişim Müdürü
Hasan Can: Ümraniye Belediye Başkanı
İbrahim Eren: TRT Yayın Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mevlüt Uysal: Başakşehir Belediye Başkanı
Yasemin Solmaz: Remzi Gür’ün kızı
Zeynep Feyza Eker Ayhan: Tarım Bakanı Mehdi Eker’in kızı

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