Erdoğan, TÜRGEV'e bağış çağrısı yapan Hayrettin Karaman'ın oğlunu rektör atadı

YÖK üyeliği ile çeşitli üniversitelere yapılan rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörü Hayrettin Karaman'ın oğlu Prof. Dr. Muhammet İhsan Karaman oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğiyle Bursa Teknik, Erzurum Teknik, İstanbul Medeniyet, İzmir Katip Çelebi, Necmettin Erbakan ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerine yapılan rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, oğlu Medeniyet Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Yeni Şafak yazarı Hayrettin Karaman, TÜRGEV'e "isteksiz" verilen bağışlara "helaldir" fetvası verdiği için çok tartışılmıştı.

Karaman “Devletten veya belediyelerden haklı ve meşru olarak ihale alıp istifade ve kâr eden kimseleri, yardımda bulunsunlar diye hayır kurumlarına yönlendirsek bunda bir sakınca var mıdır?” sorusuna şu yanıtı vermişti: “Hayır işlesin diye teşvik ve sevk ettiğiniz kimseler Müslüman iseler ve siz istemeseniz bu yardımı yapmayacak idiyseler ve/veya bir daha iş ve ihale alamam diye bu yardımı yaparlarsa bundan ecir (sevap) alamazlar. Ama kayıtlı ve şeffaf olmaları şartıyla hayır kurumları bundan istifade edebilirler; çünkü onların bir zorlamaları ve baskıları söz konusu değildir, verenin de baskı altında verdiği bilgisine sahip değillerdir.”

Karaman’ın bu fetvasından yola çıkan AKP’lilerin devletten ihale alan işadamlarını TÜRGEV’e yönlendirdiği ve buraya yapılan bağıştan sonra ihale verildiği iddia edilmişti. İddialar 17 Aralık sonrası tekrarlanınca Karaman yine fetvasının arkasında olduğunu açıklamıştı.