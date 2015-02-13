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'TÜRGEV'in kapasitesi 2014 yılında yüzde 100 arttı'

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)'nın Eyüp'teki yeni merkez binasının resmi açılışı bugün açıldı

13 Şubat 2015 18:12

Eyüp Sultan Camii'ne 500 metre mesafedeki merkezin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı.

Açılıştan önce kısa bir açıklama yapan Erdoğan, "Fatih'teki yerimizden buraya taşındık. Güzel bir atmosferi var. Eyüp Sultan'a çok yakın. İnşallah nice yurt hizmetlerimizi, eğitim hizmetlerimizi, burs hizmetlerimizi buradan yürütmeye devam edeceğiz "dedi.

TÜRGEV'in imkanlarının genişlediğini söyleyen Bilal Erdoğan, "İki binamız var. Otopark imkanımız var. Eyüp Sultan'ın manevi atmosferine çok yakınız. Burası bizim için güzel bir merkez olacak" diye konuştu.

 

"TÜRGEV yüzde 100 büyüdü"

 

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Akalın da, "TÜRGEV genişliyor. 2014 yılında yüzde 100 kapasitemizi artırdık" dedi. 

Yıllardır faaliyet gösterdikleri Fatih'teki binanın kendilerine dar geldiğini söyleyen Akalın, "Burada çok daha güzel faaliyetler gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Tüm Türkiye'de hem uluslararası ölçekte, Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de güzel çalışmalar yürütmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Akalın yeni merkezin Eyüp Sultan Camii'ne yakın olmasının da kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

 

Belediye başkanları katıldı

 

Açılış törenine Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Zengin Topal, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Açılış kurdele kesildi, dualar edildi. Yeni hizmet binasının açılışına katılanlara hediyeler dağıtıldı.

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